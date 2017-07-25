موعد مباراة النصر السعودي والفتح الرباطي المغربي في البطولة العربية للأندية 2017 م

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يستعد فريق النصر السعودي لملاقاة نظيره فريق الفتح الرباطي المغربي يوم غداً الأربعاء في مدينة الأسكندرية، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من البطولة العربية للأندية 2017 م والتي تُقام فعالياتها على أراضي دولة جمهورية مصر العربية، وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الفريقين المواجهة بطموح واحد فقط وهو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث الأولى لهما في المسابقة، حيث كان فريق النصر قد تعادل في مباراته الأولى أمام نظيره فريق العهد اللبناني بهدف لمثله، فيما كان فريق الفتح الرباطي قد تعادل مع نظيره فريق الزمالك المصري بهدفين لمثلهما في موقعة مثيرة للغاية، مما يعني أن جميع الفرق في هذه المجموعة تمتلك في رصيدها نقطة واحدة فقط وهو ما سيجعل هذه الجولة والجولة القادمة حاسمة للغاية للفريق الذي يرغب في حجز مقعده في الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.

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هذا وتُعد البطولة العربية هي أفضل تحضير للأندية العربية المُشاركة من أجل الموسم المقبل 2017 – 2018 م، فمن جهته يرغب فريق النصر في أن يكون في أفضل حالاته قبيل إنطلاقة دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين في شهر أغسطس المقبل، وخاصة وأنه يرغب في مصالحة جماهيره بعد الموسم الماضي الذي أنهى فيه الفريق الدوري في المركز الثالث في جدول الترتيب، وربما أفضل شئ تمكن من تحقيقه هو ضمانه المشاركة في مسابقة دوري أبطال أسيا في العام المقبل 2018 م.

أما فريق الفتح الرباطي فيُريد أن يكون جاهزاً للدور ربع النهائي من مسابقة كأس الإتحاد الأفريقي 2017 م والذي سيُقام في شهر سبتمبر المقبل، حيث تنتظره مواجهة في غاية الصعوبة عندما يصطدم بفريق الصفاقسي التونسي في ديربي مغاربي منتظر، بينما على الصعيد المحلي في الموسم الماضي فكان الأمر كارثياً بالنسبة لفريق الفتح الرباطي، حيث أنهى الدوري المغربي في المركز السابع في ترتيب الدوري وهو بكل تأكيد الأمر الذي لا يرقى إلي تطلعات وطموحات جماهيره، والتي تأمل في يفوز فريقها باللقب الأفريقي مع نهاية العام الحالي.