ريال مدريد يتوصل إلي إتفاق مع موناكو من أجل ضم مهاجمه الواعد مبابي

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن فريق ريال مدريد الإسباني قد توصل إلي إتفاق مبدئي مع فريق موناكو الفرنسي، وذلك من أجل التعاقد مع مهاجمه الفرنسي الواعد كيليان مبابي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن قيمة الصفقة من المتوقع أن تصل إلي مبلغ 180 مليون يورو، على أن يقوم المهاجم الواعد كيليان مبابي بتوقيع عقد مع الفريق الملكي يمتد لمدة 6 مواسم كاملة قابلة للتجديد، ولعل ما قد يُساهم في حسم الصفقة أيضاً بشكل سريع للغاية أن المهاجم كيليان مبابي نفسه قد أعطى موافقته على الإنتقال إلي صفوف الفريق الملكي في الصيف الحالي.

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ويأتي ذلك نظراً لآن مدرب الفريق الملكي في الوقت الحالي هو الفرنسي زين الدين زيدان، وهو الأمر الذي يجعل المهاجم كيليان مبابي يثق في أنه سوف يحصل على فرصته داخل الفريق الملكي ولن يكون مجرد لاعباً إحتياطياً وحبيساً لمقاعد البدلاء، وخاصة لما يمتلكه اللاعب من إمكانيات كبيرة جداً وموهبة سوف تُساعده على التألق رفقة بطل أوروبا وسيدها الأول دون منازع.

ولا يُعد هذا الأمر مفاجئاً لأي من أنصار النادي الملكي وخاصة بعدما تخلى الميرنغي في الميركاتو الصيفي الحالي عن جميع مهاجميه بإستثناء المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة، حيث باع المهاجم الواعد ماريانو دياز إلي فريق أولمبيك ليون الفرنسي، كما باع أيضاً المهاجم الإسباني الواعد ألفارو موراتا إلي فريق تشيلسي الإنجليزي، وذلك في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلي مبلغ 80 مليون يورو.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل أعار الكولومبي خاميس رودريغز إلي فريق بايرن ميونخ الألماني، وذلك لمدة موسمين على سبيل الإعارة مقابل 10 مليون يورو على السنة الواحدة مع وجود أيضاً بند أحقية الشراء في العقد عقب إنتهاء فترة الإعارة وذلك مقابل مبلغ 50 مليون يورو، مما يؤكد شيئاً واحداً فقط لا غيره وهو أن الفريق الملكي كان يبحث عن كيفية تمويل صفقة المهاجم كيليان مبابي ويبدو أنه في نجح في ذلك بشكل مثالي.

وبذلك سيحصل الفريق الملكي على واحداً من أفضل المهاجمين الصاعدين على مستوى القارة الأوروبية والعالم بأكمله.