ملخص مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي الودية

Advertisements

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزاً صعباً على حساب نظيره فريق تشيلسي الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية الودية 2017 م والتي تأتي في إطار المعسكرات الصيفية للأندية الأوروبية تحضيراً لإنطلاقة موسم 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول تمكن الفريق البافاري من إفتتاح التسجيل بشكل باكر للغاية، وذلك عند الدقيقة السادسة عبر ظهيره البرازيلي الأيمن رافينيا والذي سدد بدوره كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا من التصدي لها.

Advertisements

ولم يكتفِ فريق بايرن ميونخ بذلك وبحث عن مضاعفة تقدمه في النتيجة، وعند الدقيقة الثانية عشر تحقق له ما أراد حينما سجل قائده توماس مولر الهدف الثاني وسط أداء ضعيف تماماً من جانب دفاع الفريق اللندني، وعند الدقيقة السابعة والعشرين أحرز القائد توماس مولر الهدف الثاني الشخصي له والثالث لفريقه وسط حالة من الصدمة من جانب فريق تشيلسي وأنصاره.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء وتحديداً عند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع نجح فريق تشيلسي في تقليص الفارق وذلك عبر لاعبه الإسباني ماركوس ألونسو، مُشعلاً من أجواء المباراة من جديد ولو قليلاً ومُعيداً الأمل لفريقه في تحقيق نتيجة إيجابية.

وفي شوط المباراة الثاني بحث فريق تشيلسي عن العودة من جديد فيما حاول الفريق البافاري أن يحسم الأمور بشكل نهائي، ولكن غياب الفرص من جانب فريق تشيلسي كان هو العنوان الأبرز في هذا الشوط، وذلك بالرغم من أن الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي قد أشرك مهاجمه الإسباني الجديد ألفارو موراتا، إلا أن ذلك لم يصنع الفارق تماماً لفريق البلوز من الناحية الهجومية.

أما على الجانب الآخر فسنحت أمام الفريق البافاري العديد من الفرص وخاصة للكولومبي خاميس رودريغز، ولكن غياب التركيز وسوء الحظ ساهما بشكل كبير في إضاعة جميع الفرص التي سنحت للفريق البافاري، ولكن العقاب على ذلك لم يتأخر كثيراً فقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً عند الدقيقة الخامسة والثمانين تمكن فريق تشيلسي من تسجيل هدفه الثاني وذلك عبر مهاجمه البلجيكي ميتشي باتشواي.