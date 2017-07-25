موعد مباراة الزمالك المصري والعهد اللبناني في البطولة العربية للأندية 2017 م

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يستعد فريق الزمالك المصري لملاقاة نظيره فريق العهد اللبناني يوم غداً الأربعاء في مدينة الأسكندرية، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من البطولة العربية للأندية 2017 م والتي تُقام فعالياتها على أراضي دولة جمهورية مصر العربية، وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق الزمالك المواجهة تحت قيادة مدربه البرتغالي أوجوستو إيناسيو باحثاً عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث ولا شئ غير ذلك، حتى يُعزز الفريق من آماله في التأهل إلي الدور نصف النهائي من عمر المسابقة كمتصدراً لهذه المجموعة، وخاصة بعدما تعادلت جميع فرق المجموعة في الجولة الأولى مما يعني أن كل فريق يملك الآن في رصيده نقطة واحدة فقط، ليبقى الصراع مفتوحاً بين الأندية الأربعة من أجل التأهل.

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وكان فريق الزمالك قد تعادل في المباراة الأولى له في البطولة أمام نظيره فريق الفتح الرباطي المغربي بهدفين لمثلهما، أما فريق العهد فقد تعادل أمام نظيره فريق النصر السعودي بهدف لمثله في مفاجأة كبيرة، فقبل إنطلاقة البطولة العربية توقع الجميع أن يكون فريق العهد أضعف فريق في المجموعة الثانية وجميع الفرق سوف تتخطاه بمنتهى السهولة، ولكن الفريق اللبناني أثبت عكس ذلك تماماً في لقائه أمام فريق النصر.

كما أكد أيضاً بأنه يستحق التواجد في هذا المحفل العربي الكبير، وخاصة وأنه فاز بلقب الدوري اللبناني في الموسم الماضي ووصل أيضاً إلي الدور النهائي من مسابقة كأس لبنان 2017 م، ولولا ركلات الترجيح التي وقفت بجانب فريق الأنصار اللبناني لكان فريق العهد الآن هو بطل الثنائية المحلية.

هذا وتُعد البطولة العربية أفضل لقب يُمكن أن يُصالح به فريق الزمالك جماهيره، وخاصة بعد الموسم الكارثي الذي مر به الفريق حتى الآن سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأفريقي، فعلى الصعيد المحلي خسر فريق الزمالك لقب الدوري المصري الممتاز والذي فاز به غريمه التقليدي فريق الأهلي، أما على الصعيد الأفريقي فقد تم إقصاء الفريق من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م.