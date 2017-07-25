موعد مباراة توتنهام هوتسبير وروما الودية

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يستعد فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق روما الإيطالي يوم غداً الأربعاء في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية الودية 2017 م والتي تأتي في إطار المعسكرات الصيفية للأندية الأوروبية تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م، وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة 03:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة و02:05 صباحاً بتوقيت القاهرة.

وبالرغم من الطابع الودي للمباراة إلا أنها تُعتبر في غاية الأهمية بالنسبة للطرفين على حد سواء، وخاصة وأن الموسم الجديد قد أصبح على الأبواب فمع مطلع شهر أغسطس المقبل سينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز وفي منتصف الشهر سينطلق الدوري الإيطالي، وربما ما يُريح كلاً من الفريقين كثيراً أن كلاهما ضمن تواجده في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م ولن يكونا في حاجة إلي خوض الدور التمهيدي الآخير من عمر المسابقة.

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هذا وكان فريق توتنهام هوتسبير قد بدأ معسكره الصيفي في الولايات المتحدة الأمريكية بفوز عريض على حساب نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بأربعة أهداف مقابل هدفين، مما أكد بشكل كبير أن الفريق اللندني في أفضل حالاته قبل إنطلاقة الموسم سواء من الناحية الفنية أو من الناحية البدنية، علماً بأن فريق توتنهام هوتسبير لم يقم حتى الآن خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بالتعاقد مع أي لاعب.

وهو الأمر الذي لا تأمل جماهير السبيرز أن يستمر طويلاً وخاصة بعدما قام النادي ببيع ظهيره الأيمن الإنجليزي الواعد كايل والكر إلي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلي مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني.

أما على الجانب الآخر فقد بدأ فريق روما معسكره الصيفي في الولايات المتحدة الأمريكية بالخسارة أمام نظيره فريق باريس سان جيرمان بواقع ركلات الترجيح، وذلك بعدما إنتهت المباراة بينهما على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبالرغم من أن فريق حافظ على ركائزه الأساسية في الميركاتو الصيفي الحالي وقام بشراء بعض العناصر البارزة، إلا أنه تخلى عن إثنين من أبزر لاعبيه وهم الفرعون المصري محمد صلاح والمدافع الألماني الواعد أنطونيو روديغر، وهو ما يُقلق جماهيره بعض الشئ قبيل إنطلاقة الموسم ب 3 أسابيع تقريباً.