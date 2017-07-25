موعد مباراة نيس وأياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا 2018 م

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يستعد فريق نيس الفرنسي لإستقبال نظيره فريق أياكس أمستردام الهولندي يوم غداً الأربعاء على أرضية ملعب أليانز ريفييرا بجنوب فرنسا، وذلك ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثالث من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُعد المباراة في غاية الأهمية لكلاً من الفريقين وذلك لآنها ستفتح لهما الطريق نحو الإقتراب من دور المجموعات من أعرق المسابقات الأوروبية، وإن كان لا يزال يوجد أمامهما عقبة الدور التمهيدي الآخير من عمر المسابقة والتي تضم أعرق الأندية الأوروبية، مما يجعل الأمر ليس سهلاً بكل تأكيد سواء على فريق نيس أو على فريق أياكس أمستردام.

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وسيدخل فريق نيس المواجهة تحت قيادة مدربه لوسيان فافر وهو لديه أفضلية طفيفة على ضيفه، وهي أنه يستقبل موقعة الذهاب على أرضه وبين جماهيره الغفيرة والتي من المتوقع أن تكون حاضرة بغزارة في مساء يوم غداً من أجل مؤازرة الفريق بشكل مثالي، ولكن الأمر لا يُعد سلبياً أيضاً بالنسبة لفريق أياكس أمستردام نظراً لآنه سيستقبل موقعة الإياب على أرضه في الأسبوع المقبل على ملعب أمستردام أرينا، مما يجعل فرصة كلاً من الفريقين في العبور للدور المقبل كبيرة للغاية.

ولكن وبكل تأكيد فإن البطولة في نسختها القادمة سوف تخسر واحداً من أبرز الأندية التي تُقدم كرة قدم جميلة على مستوى القارة الأوروبية، ففريق نيس قدم في الموسم الماضي موسماً في غاية الروعة على الصعيد المحلي، حيث كان مُنافساً قوياً على لقب الدوري الفرنسي على مدار الموسم بأكمله رفقة كلاً من فريق باريس سان جيرمان والبطل فريق موناكو، ولكنه وفي نهاية المطاف أنهى مشواره في الدوري في المركز الثالث في جدول الترتيب.

أما فريق أياكس أمستردام فقد نافس وبقوة حتى الأسبوع الآخير على لقب الدوري الهولندي، ولكنه خسره في نهاية المطاف لصالح فريقه وغريمه فريق فينورد روتردام وليس ذلك فحسب، حيث بلغ الفريق أيضاً الدور النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي ولكنه خسره أمام فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.