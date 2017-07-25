موعد مباريات دوري أبطال أوروبا 2018 م يوم غداً الأربعاء 26-7-2017

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يشهد يوم غداً الأربعاء إقامة 9 مباريات ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثالث من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، ويأتي ذلك عقب إنتهاء رحلة الأندية في الدور التمهيدي الأول والدور التمهيدي الثاني، ليبقى أمام جميع الأندية التي تأهلت خطوة واحدة فقط من أجل بلوغ الدور التمهيدي الآخير من عمر المسابقة والذي يليه مباشرة دور المجموعات والتي ترغب جميع الأندية في التواجد فيه.

وفي أبرز مباريات يوم غداً الأربعاء يستقبل فريق أستانا من كازاخستان نظيره فريق ليغيا وارسو البولندي، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، علماً بأن كلاً من الفريقين كان متواجداً في النسخة الماضية من عمر المسابقة مما يعني أن أحدهما لن يتمكن من المشاركة في دور المجموعات في هذه النسخة الحالية.

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وفي مباراة أخرى يستقبل فريق دينامو كييف الأوكراني نظيره فريق يونغ بويز السويسري، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتُعد المباراة في غاية الأهمية بالنسبة لفريق دينامو كييف وخاصة وأن نهائي النسخة الحالية من المسابقة يُقام على أرضية ميدانه، مما يُمثل له حافزاً كبيراً للغاية من أجل التأهل بالرغم من أن جماهيره تُدرك جيداً إستحالة وصول فريقها لأبعد من الدور ربع النهائي إن أمكن له ذلك أصلا.

وفي لقاء أخر يستقبل فريق سيلتك الإسكتلندي على أرضية ملعبه سيلتك بارك نظيره فريق روزنبورغ النرويجي في مباراة مرتقبة، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وبكل تأكيد سيسعى فريق سيلتك تحت قيادة مدربه برندان رودجرز لإستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل وضع قدم في الدور المقبل، علماً بأن جماهيره تطمح دائماً كما هو معتاد في كل موسم أن يصل الفريق إلي دور المجموعات.

وفي مباراة أخرى منتظرة بالعاصمة البلجيكية بروكسل يستقبل فريق كلوب بروج البلجيكي نظيره فريق إسطنبول باشاكشهير التركي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.