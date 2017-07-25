سانشيز يُعرب عن رغبته في الرحيل عن الفريق البافاري

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أعرب متوسط الميدان البرتغالي الواعد ريناتو سانشيز لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني عن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق البافاري خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بسبب رغبته في أن يكون أساسياً بصفة دائمة في الفريق الذي يتواجد في صفوفه وخاصة في الموسم المقبل بشكل خاص.

كما أشار أيضاً البرتغالي ريناتو سانشيز في حواره مع صحيفة بيلد الألمانية بأنه غير سعيد تماماً بموسمه الأول الذي قضاه رفقة فريق بايرن ميونخ، وذلك نظراً لآنه كان إحتياطياً وحبيساً لمقاعد البدلاء على مدار الموسم بأكمله بسبب عدم ثقة الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق البافاري في إمكانياته، مما جعل مستواه يتراجع كثيراً عما كان عليه الحال في الموسم قبل الماضي وهو الأمر الذي أدى بدوره لإبتعاده عن صفوف منتخب بلاده البرتغال.

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وفي إطار حديثه أيضاً أكد ريناتو سانشيز أن فريق ميلان الإيطالي يُعد خياراً رائعاً بالنسبة، وفي حالة توصل إدارة نادي الروسونيري إلي إتفاق مع إدارة النادي البافاري فإنه لن يُمانع الإنتقال إليهم في الصيف الحالي، ويأتي ذلك خاصة في ظل مطاردة فريق ميلان له منذ فتح باب سوق الإنتقالات الحالية.

وربما الآن ستبدأ المفاوضات بشكل رسمي بعدما أعطت إدارة النادي البافاري هي الآخرى الضوء الأخضر للبرتغالي ريناتو سانشيز من أجل الرحيل، ولكن بوجود شرط أساسي لتحقيق ذلك وهو أن يرحل اللاعب لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة وليس أكثر من ذلك، ومن المتوقع أن يتقدم كلاً من فريق ميلان وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بعروضهما في الفترة المقبلة قبيل إنطلاقة الموسم من أجل الظفر بخدمات اللاعب البرتغالي.

هذا ويُعتبر الموسم المقبل في غاية الأهمية بالنسبة للبرتغالي الواعد ريناتو سانشيز صاحب ال 19 عاماً، حيث يرغب في أن يكون ضمن قائمة منتخب بلاده البرتغال في كأس العالم في روسيا والذي سيُقام في صيف العام المقبل 2018 م، وبكل تأكيد لن يحدث ذلك إلا في حالة شارك أساسياً بصفة دائمة مع فريقه، علماً بأنه قد ساهم في فوز منتخب البرتغال بلقب كأس أمم أوروبا 2016 م في فرنسا.