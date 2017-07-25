نجم برشلونة يقترب من الإنتقال رسمياً إلي باريس سان جيرمان

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ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب فريق برشلونة الإسباني بات على مشارف التوقيع رسمياً مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وتحديداً مع نهاية الأسبوع الحالي وذلك في صفقة قياسية سوف تصل قيمتها إلي مبلغ 195 مليون جنيه إسترليني وهي قيمة الشرط الجزائي المتواجدة في عقده مع الفريق الكتالوني.

كما أشارت التقارير أيضاً إلي أن النجم البرازيلي نيمار صاحب ال 25 عاماً قد إتخذ قراره النهائي بمغادرة الفريق الكتالوني في الصيف الحالي، وإضافة لذلك فإنه قام أيضاً بإعلام جميع زملائه في البارسا بذلك القرار وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز، وذلك بسبب رغبته في أن يُصبح النجم الأول للفريق وهو الأمر الذي لن يتحقق له أبداً في فريق برشلونة إلا بعد إعتزال النجم ليونيل ميسي ربما.

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ولكن النجم البرازيلي نيمار لا يرغب فقط في أن يكون نجم الفريق الأول، ولكنه يرغب أيضاً في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية وجائزة أفضل لاعب في العالم وذلك برفقة كلاً من الثنائي ليونيل ميسي والدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد الإسباني.

هذا وكانت العديد من التقارير الصحفية العالمية وخاصة الإسبانية قد أكدت في الأونة الآخيرة أن البرازيلي نيمار جونيور لن يكون ضمن صفوف فريق برشلونة في الموسم المقبل، وليس ذلك فحسب بل لن يعود من الأساس إلي مدينة برشلونة عقب إنتهاء المعسكر الصيفي للفريق الكتالوني في الولايات المتحدة الأمريكية، على أن يتجه مباشرة من هناك إلي العاصمة الفرنسية باريس وذلك من أجل عملية التوقيع رسمياً على العقد ومن ثم تقديمه إلي وسائل الإعلام بقميص الفريق الباريسي رفقة القطري ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي في ملعب حديقة الأمراء.

وبالرغم من كل تلك التقارير إلا أن إدارة نادي برشلونة برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو ونائبه جوردي ميستري قد أكدا في أكثر من مناسبة أن النجم البرازيلي نيمار لن يرحل عن صفوف البارسا بنسبة 200%، وإضافة لذلك أن الشرط الجزائي في عقده لا يُمكن أن يدفعه أي نادي مهما كان إسمه.