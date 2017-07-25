ملخص مباراة الأهلي المصري والوحدة الإماراتي في البطولة العربية للأندية 2017 م

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حقق فريق الأهلي المصري الفوز على حساب نظيره فريق الوحدة الإماراتي بهدفين مقابل لا شئ على ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من البطولة العربية للأندية 2017 م والتي تُقام فعالياتها على أراضي دولة جمهورية مصر العربية.

وفي شوط المباراة الأول ومنذ اللحظات الأولى وتحديداً عند الدقيقة الثالثة تلقى فريق الوحدة ضربة موجعة للغاية، وذلك عقب إصابة لاعبه حمدان الكمالي مما دفعه لمغادرة أرض الملعب بشكل مُبكر للغاية ليشترك بديلاً له زميله محمد عبد الباسط.

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ومن بعدها ضغط المارد الأحمر بشكل قوي على منافسه وإستحوذ على الكرة بصورة واضحة في إطار سعيه لتسجيل الأهداف، وعند الدقيقة الثانية والثلاثين نجح فريق الأهلي في تحقيق مبتغاه بعدما تمكن لاعبه عمرو بركات من تسجيل أولى الأهداف وسط فرحة عارمة من أنصاره المتواجدين في المدرجات.

وفي بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء إستمر المارد الأحمر في ضغطه على منافسه، وذلك من أجل تسجيل هدف ثاني والذي من شأنه سيحسم الأمور بشكل كبير للغاية، ولكنه لم يتمكن من ذلك لينتهي الشوط على وقع تقدم فريق الأهلي بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني إستمر الوضع على ما هو عليه حتى الدقيقة الحادية والستين، حيث تلقى حينها فريق الوحدة ضربة أخرى موجعة بعدما طرد الحكم لاعبه خليل إبراهيم عقب تلقيه البطاقة الصفراء الثانية، مما أضعف كثيراً من حظوظ فريق الوحدة في تعديل النتيجة على أقل تقدير نظراً للحالة الجيدة التي يمر بها فريق الأهلي وصعوبة التعامل مع ذلك الأمر بعشرة لاعبين فقط.

وفي الوقت الذي إنتظرت فيه جماهير النادي الأهلي أن يُسجل فريقها الهدف الثاني غابت الفاعلية الهجومية تماماً عن المارد الأحمر وذلك بالرغم من الإستحواذ الكامل من جانبه على الكرة والفرص العديدة التي سنحت أمام لاعبيه.

ولكن ذلك الوضع لم يستمر حتى النهاية فعند الدقيقة الرابعة والثمانين نجح فريق الأهلي في تحقيق ما يُريد بعدما سجل له الوافد الجديد إسلام محارب ثاني الأهداف، مما حسم المباراة بشكل نهائي ليحصد بذلك فريق الأهلي النقاط الثلاث الأولى له في المسابقة في إنتظار حسم تأهله إلي الدور نصف النهائي عندما يواجه فريق نصر حسين داي الجزائري يوم الجمعة المقبل.