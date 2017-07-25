كونتي يُبدي رغبته في التعاقد مع لاعب وسط إيفرتون

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي يرغب في التعاقد مع متوسط الميدان الإنجليزي توم ديفيس لاعب فريق إيفرتون الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعدما أعطى له الروسي رومان أبراموفيتش رئيس النادي اللندني الضوء الأخضر من أجل إجراء المزيد من التعاقدات في الصيف الحالي، والتي من شأنها سوف تُساعد الفريق في الموسم المقبل والذي يبدو في غاية الصعوبة على فريق البلوز.

وبذلك ينضم توم ديفيس إلي قائمة العناصر التي يرغب فيها المدرب أنطونيو كونتي في الميركاتو الصيفي الحالي، علماً بأن تلك القائمة تضم حتى الآن الظهير الأيسر البرازيلي أليكس ساندرو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، والمدافع الهولندي المخضرم فيرجيل فان دايك لاعب فريق ساوثهامبتون الإنجليزي، والجناح الإيطالي المخضرم أنطونيو كاندريفا لاعب فريق إنتر الإيطالي وأيضاً المهاجم الإسباني المخضرم فيرناندو لورينتي لاعب فريق سوانزي سيتي الإنجليزي.

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هذا وكان فريق تشيلسي قد تعاقد حتى الآن في الصيف الحالي مع 4 لاعبين، وهم الحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو في صفقة إنتقال حر، والمدافع الألماني الواعد أنطونيو روديغر قادماً من صفوف فريق روما الإيطالي، ومتوسط الميدان الفرنسي الواعد تيموي باكايوكو قادماً من صفوف فريق موناكو الفرنسي، وأخيراً المهاجم الإسباني ألفارو موراتا قادماً من صفوف فريق ريال مدريد الإسباني في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلي مبلغ 80 مليون يورو.

ليُصبح الفريق اللندني قد صرف في الميركاتو الصيفي الحالي حوالي مبلغ 129 مليون جنيه إسترليني، ولكن ذلك لا يُزعج الروسي رومان أبراموفيتش رئيس نادي تشيلسي والذي يبدو أن مستعداً لدفع مبلغ 140 مليون جنيه إسترليني كإضافة من أجل المزيد من التعاقدات.

وينتظر الفريق اللندني العديد من التحديات الصعبة في الموسم المقبل، ويأتي على رأسها ضرورة المحافظة على لقبه بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز بالرغم من أن الجميع يُدرك جيداً أن ذلك الأمر في غاية الصعوبة نظراً للتدعيمات القوية التي تقوم بها جميع الأندية المنافسة في الصيف الحالي، ومن جهة أخرى أيضاً يرغب الفريق اللندني في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا بعد غيابه عن نسخة الموسم الماضي.