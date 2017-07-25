البرتغالي إيناسيو يفتح النار على رئيس الزمالك مرتضى منصور

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إشتعلت الأجواء كثيراً داخل نادي الزمالك اليوم الثلاثاء عقب المؤتمر الصحفي للبرتغالي أوجوستو إيناسيو مدرب فريق الزمالك، والذي كان من المفترض أن يكون الحديث فيه عن مباراة فريق الزمالك المقبلة أمام نظيره فريق العهد اللبناني يوم غداً الأربعاء، ولكن المدرب البرتغالي أوجوستو إيناسيو خرج عن صمته ووجد أنها الفرصة المناسبة من أجل فتح ملفات ساخنة وجميعها متعلقة بالمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وإنتقد المدرب البرتغالي أوجوستو إيناسيو بشكل لاذع المستشار مرتضى منصور رئيس النادي، وأشار إلي أنه يسعى إلي إجباره على الرحيل من منصبه كمدرباً لفريق الزمالك بأي وسيلة ممكنة، كما أضاف أيضاً إلي أن جميع العاملين في نادي الزمالك يُنافقون المستشار مرتضى منصور ولا يتحدثون معه بصراحة، وذلك خوفاً منه وخوفاً على خسارة وظيفتهم في النادي وهو الأمر الذي لا يخشاه بالنسبة لوظيفته كمدرباً لفريق الزمالك.

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ومن أبرز المشاكل التي تحدث عنها المدرب البرتغالي أوجوستو إيناسيو هي مشكلة محمود عبد الرازق شيكابالا، حيث أكد المدرب البرتغالي بأنه لم يطلب من إدارة النادي رحيل القائد شيكابالا عن صفوف الفريق، ولعل أبرز دليل على ذلك أن القائد محمود عبد الرازق شيكابالا قد شارك معه بشكل أساسي في جميع المباريات التي قادها منذ قدومه، علماً بأن المستشار مرتضى منصور كان قد أكد في وقت سابق أن المدرب البرتغالي أوجوستو إيناسيو لا يرغب في تواجد شيكابالا ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل أشار المدرب البرتغالي أوجوستو إيناسيو إلي مشكلة أخرى وهي مشكلة البرازيلي رودريجو أحد أعضاء الجهاز الفني، حيث قال البرتغالي أجوستو إيناسيو أن إدارة نادي الزمالك قد عرضت عليه تواجد البرازيلي رودريجو ضمن الجهاز الفني للفريق، ولكنه رفض ذلك الأمر وبالرغم من ذلك فقد أجبرته إدارة النادي على إعادة البرازيلي للجهاز الفني وذلك من أجل إجباره على الرحيل عن نادي الزمالك، مؤكداً بأنه لن يرحل أبداً عن النادي بهذه الطريقة بصفته مُشجعاً لنادي الزمالك.

لتبقى الآن جماهير نادي الزمالك تترقب الرد من المستشار مرتضى منصور رئيس النادي في الساعات القليلة القادمة.