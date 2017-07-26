يوفنتوس يقترب من خطف لاعب وسط ليفربول في مفاجأة كبيرة

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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن متوسط الميدان الألماني الواعد إيمري كان لاعب فريق ليفربول الإنجليزي قد وافق على بنود عقده الشخصية، وذلك من أجل الإنتقال إلي صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

حيث أشارت التقارير إلي أن إدارة نادي يوفنتوس برئاسة أندريا أنيلي سوف تُقدم عرضاً تصل قيمته إلي مبلغ 30,4 مليون جنيه إسترليني، وذلك من أجل الظفر بخدمات اللاعب الألماني إيمري كان في الصيف الحالي، على أمل التوصل إلي إتفاق مع إدارة نادي ليفربول والتي بكل تأكيد لن تقوم بأي خطوة رسمية إلا عقب الحصول على إذن من الألماني يورغن كلوب مدرب فريق الريدز سواء بالموافقة على الصفقة أو رفضها.

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ومن جهتها لا تأمل أنصار نادي ليفربول في أن يقوم فريقها في التفريط في لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة مثل الألماني إيمري كان وخاصة وأن عمره 23 عاماً فقط، مما يعني أن لديه مستقبل باهر للغاية وما أجمل أن يكون هذا المستقبل رفقة فريق عريق مثل فريق ليفربول، ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك الجميع جيداً في مدينة ليفربول أنه في حالة قرر المدرب الألماني يورغن كلوب التخلي عن اللاعب إيمري كان، فإن ذلك سيكون من أجل تمويل صفقة أخرى كبيرة ومنتظرة سعى إلي تحقيقها المدرب الألماني منذ فتح باب سوق الإنتقالات الحالية.

حيث يرغب المدرب يورغن كلوب في التعاقد مع متوسط الميدان الغيني الواعد نابي كيتا لاعب فريق لايبزيغ الألماني، ولكن ذلك سوف يُكلف نادي ليفربول مبلغ 75 مليون جنيه إسترليني وهو قيمة الشرط الجزائي المتواجد في عقد اللاعب مع ناديه الألماني، علماً بأن إدارة نادي لايبزيغ قد رفضت في الميركاتو الصيفي الحالي جميع العروض التي تقدم بها نادي ليفربول من أجل الظفر بخدمات اللاعب الغيني، ليبقى الحل الوحيد أمامه هو دفع قيمة الشرط الجزائي من أجل حسم الصفقة.

وكان فريق ليفربول قد تعاقد حتى الآن في الصيف الحالي مع 3 لاعبين، وهم الفرعون المصري محمد صلاح قادماً من صفوف فريق روما الإيطالي، والإنجليزي الواعد دومينيك سولانكي قادماً من صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي، والإسكتلندي أندي روبيرتسون قادماً من صفوف فريق هال سيتي الإنجليزي.