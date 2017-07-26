ملخص مباراة توتنهام هوتسبير وروما الودية

Advertisements

حقق فريق روما الإيطالي الفوز على حساب نظيره فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية الودية 2017 م والتي تأتي في إطار المعسكرات الصيفية للأندية الأوروبية تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول تمكن فريق روما من إفتتاح التسجيل في وقت مُبكر للغاية، وتحديداً عند الدقيقة الثالثة عشر بعدما تحصل على ركلة جزاء نفذها لاعبه دييغو بيروتي بنجاح مُحرزاً أولى أهداف فريق الذئاب.

Advertisements

وعند الدقيقة الرابعة والعشرين جاء أول رد فعل حقيقي من جانب فريق توتنهام هوتسبير، وذلك حينما سدد لاعبه البلجيكي موسى ديمبيلي كرة من داخل منطقة الجزاء ولكن العارضة تصدت لها وحرمت فريق السبيرز من تعديل النتيجة، وهو الأمر الذي إستمر في بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء وذلك بالرغم من الإستحواذ النسبي للفريق اللندني على الكرة، إلا أنه لم يتمكن من إدراك التعادل في نهاية المطاف لينتهي الشوط على تقدم فريق روما بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني كثف فريق توتنهام هوتسبير من ضغطه بحثاً عن إدراك التعادل، وفي مقابل ذلك تراجع فريق روما بكامل عناصره إلي مناطقه الخلفية وإعتمد بشكل أساسي على الهجمات المرتدة من أجل خطف هدف أخر من شأنه أن يحسم المباراة لصالحه.

ومع مرور الدقائق أجرى الإيطالي دي فرانشيسكو العديد من التغييرات على تشكيلة فريقه، ولعل أبرزها كان خروج القائد دانييلي دي روسي ومتوسط الميدان البلجيكي رادجا ناينغولان، أما أبرز الوافدين فكان المدافع المكسيكي هيكتور مورينو والمدافع الآخر البرازيلي ليوناردو كاستان ومتوسط الميدان الفرنسي ماكسيم غونالونس، وذلك إضافة إلي بعض العناصر الشابة الآخرى حتى تُصبح جميع عناصر الفريق لديها القدرة على إستعادة لياقتها البدنية وإثبات مكانتها في الفريق.

وعند الدقيقة السبعين تمكن فريق روما من قتل المباراة بهدف ثاني والذي جاء عبر لاعبه التركي الواعد جنكيز أوندر عقب إستغلاله ثغرة في دفاعات السبيرز حاسماً من أمر المباراة بشكل نهائي، وذلك بالرغم من أن فريق توتنهام هوتسبير تمكن من تقليص الفارق عند الدقيقة السابعة والثمانين عبر لاعبه الواعد هاري وينكس.

ولكن المفاجأة حدثت عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع حينما تمكن المهاجم الهولندي فينسنت يانسن من تعديل النتيجة، ولكن فريق روما وبعدها بدقيقة واحدة فقط سجل هدف الفوز عبر لاعبه ماركو تومينيلو.