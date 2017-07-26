موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة الودية

Advertisements

يستعد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق برشلونة الإسباني في موقعة ودية مرتقبة في الولايات المتحدة الأمريكية يوم غداً الخميس، وذلك ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية الودية 2017 م والتي تأتي في إطار المعسكرات الصيفية للأندية الأوروبية تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة.

وبالرغم من الطابع الودي للمباراة إلا أنها تُعد في غاية الأهمية بالنسبة لكلاً من الفريقين على حد سواء، وخاصة وأن إنطلاقة الموسم الجديد أصبحت على الأعتاب في مطلع شهر أغسطس المقبل، حيث سيبدأ فريق مانشستر يونايتد موسمه بشكل رسمي في اليوم الثامن من الشهر القادم حينما يواجه نظيره فريق ريال مدريد الإسباني وذلك في مباراة كأس السوبر الأوروبية، أما فريق برشلونة فستكون بداية موسمه في منتصف الشهر القادم والمصادفة أنها ستكون أمام فريق ريال مدريد أيضاً غريمه التقليدي، ولكنه سيلتقيه ذهاباً وإياباً ضمن كأس السوبر الإسباني قبل إنطلاقة مشواره في مسابقة الدوري الإسباني.

Advertisements

وخاض فريق مانشستر يونايتد حتى الآن في معسكره الصيفي 4 مباريات ودية وفاز فيها جميعاً، حيث فاز في الأولى على حساب فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بخمسة أهداف مقابل هدفين، وفاز في الثانية على حساب فريق ريال سالت ليك الأمريكي بهدفين مقابل هدف واحد، وفاز في الثالثة على حساب جاره فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين مقابل لا شئ، أما في الرابعة فقد تعادل أمام فريق ريال مدريد بهدف لمثله ولكنه فاز في نهاية المطاف بركلات الترجيح.

أما على الجانب الآخر فقد خاض فريق برشلونة حتى الآن في معسكره الصيفي مباراة واحدة فقط، وكانت أمام فريق يوفنتوس الإيطالي وفاز فيها بهدفين مقابل هدف واحد، وهو ما يعني أن الفريق الكتالوني لن يكون جاهزاً من الناحية البدنية مثل منافسه فريق مانشستر يونايتد، وخاصة وأن جميع عناصر الفريق الكتالوني قد عادت من العطلة الصيفية بشكل متأخر عن باقي الأندية الأوروبية وهو الأمر الذي قد يؤثر على إنطلاقة الفريق في الموسم الجديد.