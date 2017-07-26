موعد مباراة يوفنتوس وباريس سان جيرمان الودية

Advertisements

يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي لملاقاة نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يوم غداً الخميس في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية الودية 2017 م والتي تأتي في إطار المعسكرات الصيفية للأندية الأوروبية تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة 04:05 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة و03:05 صباحاً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الفريقين المواجهة بطموح واحد فقط وهو تحقيق الفوز بالرغم من الطابع الودي للمباراة، ولكن إقتراب إنطلاقة الموسم بشكل رسمي سيجعل كلاهما في حالة تأهب كاملة وذلك من أجل الحفاظ على مكتسبات الموسم الماضي وتحقيق المزيد من الإنجازات في الموسم المقبل.

Advertisements

وخاض حتى الآن فريق باريس سان جيرمان في معسكره الصيفي لقائين، حيث تعادل في اللقاء الأول أمام نظيره فريق روما الإيطالي بهدف لمثله قبل أن يحسم الأمور لصالحه بركلات الترجيح، وفي لقائه الثاني تلقى خسارة قاسية على يد فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل هدفين، أما على الجانب الآخر فخاض فريق يوفنتوس مباراة واحدة في معسكره الصيفي وفيها خسر على يد فريق برشلونة الإسباني بهدفين مقابل هدف واحد.

هذا وتُعد هذه المباراة هي الآخيرة لفريق باريس سان جيرمان في معسكره الصيفي الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيتجه الفريق الباريسي بعدها إلي مدينة طنجة المغربية وذلك من أجل مواجهة غريمه فريق موناكو في مباراة كأس السوبر الفرنسي في يوم السبت المقبل الموافق ال 29 من شهر يوليو الحالي، على أن يبدأ الفريق بعدها بأسبوع واحد فقط مشواره في الدوري الفرنسي والذي سيسعى فيه لإستعادة لقبه من جديد بعدما خطفه منه فريق موناكو في الموسم الماضي.

أما فريق يوفنتوس فلا يزال أمامه متسع من الوقت حتى يبدأ موسمه بشكل رسمي، حيث ستكون الإنطلاقة مع منتصف شهر أغسطس المقبل حينما يواجه فريق لاتسيو على أرضية ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما وذلك في مباراة كأس السوبر الإيطالي، على أن يبدأ بعدها مباشرة مشواره في مسابقة الدوري الإيطالي، علماً بأنه سيُحاول الحفاظ على لقبه للموسم السابع على التوالي.