موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي الودية

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يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لملاقاة نظيره فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يوم غداً الخميس في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية الودية 2017 م والتي تأتي في إطار المعسكرات الصيفية للأندية الأوروبية تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة 06:35 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة و05:35 صباحاً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل الطرفان المواجهة بحثاً عن الفوز ولا شئ غيره حتى يكون الفريق في أفضل حالاته مع بداية الموسم سواء من الناحية الفنية أو خاصة من الناحية البدنية، علماً بأن الموسم ينطلق بشكل رسمي بالنسبة للفريق الملكي في اليوم الثامن من شهر أغسطس المقبل، وذلك حينما يُلاقي نظيره فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في مباراة كأس السوبر الأوروبي، أما فريق مانشستر سيتي فسوف ينطلق موسمه قبلها بثلاثة أيام فقط، وذلك حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على فريق برايتون في الأسبوع الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وخاض الفريق الملكي مباراة واحدة فقط حتى الآن في معسكره الصيفي، حيث واجه فريق مانشستر يونايتد وتعادل معه في الوقت الأصلي بهدف لمثله قبل أن يحسم الفريق الإنجليزي الأمور بركلات الترجيح، أما فريق مانشستر سيتي فخاض هو أيضاً مباراة واحدة فقط في معسكره الصيفي الحالي، وكانت أيضاً أمام فريق مانشستر يونايتد ولكنه خسرها بواقع هدفين مقابل لا شئ.

هذا وينتظر الفريق الملكي العديد من التحديات الصعبة في الموسم المقبل، حيث سيكون مُطالباً من جانب جماهيره بضرورة المحافظة على لقبه بطلاً للدوري الإسباني، وأيضاً الحفاظ على لقبه بطلاً لدوري أبطال أوروبا، وأيضاً الحفاظ على لقبه بطلاً لكلاً من السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، أما التحدي الجديد في الموسم فسيكون محاولة التتويج بلقب السوبر الإسباني وأيضاً لقب كأس ملك إسبانيا.

أما على الجانب الآخر فتبدو الأمور في غاية التعقيد بالنسبة لفريق مانشستر سيتي بعدما خرج من الموسم الماضي خالي الوفاض دون أن يتمكن من تحقيق أي لقب، مما يجعل الضغوطات كبيرة جداً عليه في الموسم الجديد وخاصة مع الأموال الطائلة التي صرفها حتى الآن على التعاقدات.