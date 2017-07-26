ملخص مباراة أستانا وليغيا وارسو في دوري أبطال أوروبا 2018 م

Advertisements

حقق فريق أستانا من كازاخستان الفوز على حساب ضيفه فريق ليغيا وارسو البولندي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثالث من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول ضغط فريق أستانا بقوة على ضيفه وحاول إستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تسجيل هدف مُبكر، والذي من شأنه سيجعل المباراة أكثر سهولة عليه بالرغم من إدراكه جيداً لمدى قوة فريق ليغيا وارسو.

Advertisements

ولكن ومع مرور الدقائق أثبت فريق ليغيا وارسو قدراته بشكل واضح للغاية، وذلك من خلال التنظيم الدفاعي المحكم من جانب لاعبي الفريق البولندي والذي حرم بدوره فريق أستانا من تشكيل أي خطورة على مرمى الحارس أركاديوش مالارز، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل كاد فريق ليغيا وارسو يفتتح التسجيل أيضاً عند الدقيقة الثلاثين بعدما سدد قائده أرتور كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن الحارس ألكسندر موكين تصدى لها ببراعة وأنقذ مرمى فريقه وحافظ على نظافة شباكه.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء وتحديداً عند الدقيقة السادسة والثلاثين تمكن فريق أستانا من تسجيل هدفه الأول في المباراة، والذي جاء عبر لاعبه المتألق من جمهورية الكونغو الديمقراطية جونيور كابانانغا وسط فرحة عارمة من جماهير النادي الكازاخي، ولم يكتفِ فريق أستانا بذلك فعند الدقيقة الخامسة والأربعين ضاعف أصحاب الأرض من تقدمهم بعدما سجل اللاعب البيلاروسي إيفان مايفسكي الهدف الثاني لفريقه أستانا.

وفي شوط المباراة الثاني حاول فريق ليغيا وارسو تدارك تأخره في النتيجة قبيل فوات الأوان، ولكن ومع مرور الدقائق سرعان ما إستعاد فريق أستانا سيطرته من جديد على المباراة بشكل نسبي.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً عند الدقيقة السابعة والثمانين نجح فريق ليغيا وارسو في تقليص الفارق، وذلك بعدما سجل له اللاعب أرماندو ساديكو الهدف الأول ليُنعش من آمال فريقه كثيراً في التأهل، لتذهب بعد ذلك المباراة إلي نهايتها دون أن تشهد أي جديد من الطرفين حتى جائت الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وحينها سجل الغاني باتريك توماسي الهدف الثالث لمصلحة فريق أستانا، ليضع بذلك الفريق الكازاخي قدماً في الدور التمهيدي الآخير من عمر المسابقة في إنتظار موقعة الإياب في الأسبوع المقبل في بولندا.