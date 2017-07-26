موعد مباراة إنتر وبايرن ميونخ الودية

Advertisements

يستعد فريق إنتر الإيطالي لملاقاة نظيره فريق بايرن ميونخ الألماني يوم غداً الخميس في سنغافورة، وذلك ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية الودية 2017 م والتي تأتي في إطار المعسكرات الصيفية للأندية الأوروبية تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة 14:35 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة و13:35 ظهراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الفريقين المواجهة بطموح واحد فقط وهو تحقيق الفوز ولا شئ غيره، وخاصة وأن الموسم الجديد أصبح على الأبواب والذي سينطلق بدوره في الشهر المقبل، حيث سيبدأ الفريق البافاري موسمه بشكل مُبكر قليلاً حينما يُلاقي غريمه التقليدي فريق بوروسيا دورتموند مباراة كأس السوبر الألماني على ملعب سيغنال إيدونا بارك، على أن يبدأ الفريق بعدها مشواره في الدوري الألماني بمواجهة ضيفه فريق باير ليفركوزن على ملعب أليانز أرينا، أما فريق إنتر فلا يزال أمامه متسع من الوقت من أجل التحضير حيث سينطلق موسمه في الأسبوع الآخير من الشهر المقبل، على أن يعرف منافسه الأول عقب إجراء الإتحاد الإيطالي لكرة القدم قرعة الدوري الإيطالي للموسم الجديد.

Advertisements

ومن جهته خاض فريق إنتر حتى الآن في معسكره الصيفي لقائين، حيث تعادل في اللقاء الأول أمام نظيره فريق شالكة الألماني بهدف لمثله، فيما حقق الفوز في اللقاء الثاني على حساب نظيره فريق أولمبيك ليون الفرنسي بهدف وحيد مقابل لا شئ، أما على الجانب الآخر فخاض فريق بايرن ميونخ حتى الآن 4 مباريات ودية في معسكره الصيفي، حيث فاز على حساب نظيره فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بهدفين مقابل لا شئ، ثم تعادل مع فريق أرسنال الإنجليزي بهدف لمثله قبل أن يخسر بركلات الترجيح.

وبعد ذلك تلقى خسارة قاسية على يد فريق ميلان الإيطالي بأربعة أهداف مقابل لا شئ، قبل أن يعود من جديد ويُحقق الفوز على حساب نظيره فريق تشيلسي الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

هذا ومن المتوقع أن تكون المباراة بين كلاً من المدرب الإيطالي لوتشانو سباليتي والمدرب الإيطالي الآخر كارلو أنشيلوتي مرتقبة للغاية، وخاصة مع تواجد العديد من النجوم في الفريقين.