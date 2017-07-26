موعد مباراة الهلال السعودي ونفط الوسط العراقي في البطولة العربية للأندية 2017 م

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يستعد فريق الهلال السعودي بشبابه الأولمبي لملاقاة نظيره فريق نفط الوسط العراقي يوم غداً الخميس على ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من البطولة العربية للأندية 2017 م والتي تُقام فعالياتها على أراضي دولة جمهورية مصر العربية، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الفريقين المواجهة بحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره من أجل إحياء آمالهم في التأهل إلي الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، حيث كان فريق الهلال قد تعادل في مباراته الأولى أمام نظيره فريق المريخ السوداني بهدف لمثله، أما فريق نفط الوسط فسوف تكون الضغوطات عليه أكبر بعدما خسر في مباراته الأولى على يد فريق الترجي الرياضي التونسي بهدف وحيد مقابل لا شئ.

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وبالرغم من أن فريق الهلال يُشارك في هذه البطولة بفريقه الأولمبي إلا أن ذلك لم يُشكل فارقاً كبيراً بالنسبة له ولجماهيره ويبقى هدفهم الرئيسي هو الفوز باللقب في نهاية المطاف، ولعل أبرز دليل على ذلك هو الأداء الرائع الذي قدمه شباب فريق الهلال أمام فريق المريخ بكامل نجومه وعناصره الأساسية، علماً بأن فريق الهلال كان مُسيطراً بشكل كامل على مجريات شوط المباراة الأول وكان قريباً أيضاً من تحقيق الفوز والظفر بالنقاط الثلاث لولا اللاعب بكري المدينة الذي خطف هدف التعادل لفريقه في اللحظات الآخيرة من عمر اللقاء.

ولكن الآن تبدو الفرصة سانحة لفريق الهلال لتحقيق الفوز أمام فريق نفط الوسط الجريح، وخاصة وأن الفريق العراقي لم يُقدم أدائاً جيداً في لقائه الأول أمام فريق الترجي الرياضي، حيث تمركز الفريق في معظم دقائق المباراة في مناطقه الدفاعية وترك الإستحواذ على الكرة بشكل كامل لفريق الترجي الرياضي، علماً بأن فريق نفط الوسط تم إلغاء له هدفاً صحيحاً في المباراة والذي ربما كان سيُغير ولو قليلاً من وضعيته الحالية فالحصول على نقطة أفضل من الحصول على لا شئ في نهاية المطاف.