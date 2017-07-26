موعد مباراة الترجي الرياضي التونسي والمريخ السوداني في البطولة العربية للأندية 2017 م

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يستعد فريق الترجي الرياضي التونسي لملاقاة نظيره فريق المريخ السوداني يوم غداً الخميس على ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من البطولة العربية للأندية 2017 م والتي تُقام فعالياتها على أراضي دولة جمهورية مصر العربية، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق الترجي الرياضي المباراة تحت قيادة مدربه التونسي المخضرم فوزي البنزرتي باحثاً عن تحقيق فوزه الثاني في البطولة ولا شئ غير ذلك، حتى يضمن الفريق تأهله إلي الدور نصف النهائي من عمر المسابقة كمتصدراً للمجموعة دون الحاجة إلي الإنتظار للجولة الآخيرة وحساباتها المعقدة، وخاصة وأن صاحب المركز الأول هو من يضمن تأهله بشكل مباشر فيما يتم إختيار أفضل فريق صاحب المركز الثاني بين ثلاثة فرق.

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وبالرغم من أن فريق الترجي الرياضي يُشارك في البطولة العربية بكامل عناصره ونجومه، إلا أنه لم يُقدم في مباراته الأولى ما كان مُنتظراً منه فرغم حصده النقاط الثلاث وإستحواذه بشكل كامل على الكرة، ولكن نسق أدائه كان بطيئاً شيئاً ما إلا أن ذلك لا يُعد أمراً مُقلقاً بالنسبة لجماهيره نظراً لآن جميع عناصر الفريق قد عادت من عطلتها الصيفية قبل إنطلاقة البطولة مباشرة، مما يعني أن الفريق غير جاهز بنسبة كبيرة من الناحية البدنية وهو الأمر الذي سيتحسن بكل تأكيد مع مرور المباريات.

ولا شك أن الهدف الرئيسي لفريق الترجي الرياضي ليس البطولة العربية، وإنما الإستعداد بأفضل صورة ممكنة لإنطلاقة مشواره المحلي بشكل عام، وبشكل خاص الإستعداد للموقعة المرتقبة أمام نظيره فريق الأهلي المصري والتي تأتي ضمن الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م.

أما على الجانب الآخر فلا يبدو فريق المريخ تحت قيادة مدربه المخضرم دييغو غارزيتو في أفضل حالاته، وذلك بالرغم من التصريحات النارية من جانب مسئولي النادي والذين أكدوا بدورهم أن فرق المريخ سيلعب في البطولة العربية من أجل اللقب فقط ولا شئ غير ذلك.