موعد أبرز المباريات الودية يوم غداً الخميس 27-7-2017

Advertisements

تواصل الأندية الأوروبية معسكراتها الصيفية في مختلف أنحاء العالم وذلك تحضيراً منها لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م، والتي أصبحت على الأبواب حيث سيشهد شهر أغسطس المقبل إنطلاقة جميع المسابقات الأوروبية مع إختلاف مواعيدها بكل تأكيد، وهو ما يجعل جميع الأندية الأوروبية تُكثف من تحضيراتها سعياً لإنطلاقة مثالية وذلك عن طريق خوض المزيد من المباريات الودية.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز المباريات الودية التي ستُقام يوم غداً الخميس الموافق ال 27 من شهر يوليو الحالي، حيث يواجه فريق ألانيا سبور التركي نظيره فريق هانوفر الألماني وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، وفي مباراة أخرى يواجه فريق أينتراخت فرانكفورت الألماني نظيره فريق ساسولو الإيطالي وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن فريق أينتراخت فرانكفورت يسعى لتقديم موسم أخر مثالي بعد الموسم الماضي الرائع الذي قدمه.

Advertisements

حيث ضمن الفريق الألماني مقعده في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي، كما نجح في بلوغ الدور النهائي من مسابقة كأس ألمانيا 2017 م ولكنه خسر اللقب في نهاية المطاف أمام فريق بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي مباراة أخرى يواجه فريق باير ليفركوزن الألماني نظيره فريق أنطاليا سبور التركي وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن الفريق الألماني يسعى إلي إعادة البسمة إلي جماهيره بعد الموسم الماضي الكارثي الذي قدمه على جميع الأصعدة.

وفي لقاء أخر يواجه فريق ريال مورسيا الإسباني نظيره فريق ليفانتي الإسباني وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي مباراة أخرى مرتقبة يواجه فريق بيشكتاش التركي نظيره فريق لاس بالماس الإسباني وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وضمن تحضيرات الأندية العربية للموسم الجديد يواجه فريق أهلي جدة السعودي نظيره فريق قونيا سبور التركي، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.