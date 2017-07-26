موعد أبرز مباريات الدوري الأوروبي 2018 م يوم غداً الخميس 27-7-2017

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يشهد يوم غداً الخميس إنطلاقة مرحلة الدور التمهيدي الثالث من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م، حيث تُقام غداً جميع مباريات الذهاب في مواعيد مختلفة على أن تُقام مباريات الإياب في الأسبوع المقبل وفي يوم الخميس، وذلك من أجل تحديد الفرق التي نجحت في التأهل إلي الدور التمهيدي الآخير من عمر المسابقة الأوروبية، وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز مباريات يوم غداً الخميس ومواعيدها.

ففي أبرز المباريات يحل فريق ميلان الإيطالي ضيفاً ثقيلاً على فريق كرايوفا الروماني وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُعد المباراة في غاية الأهمية نظراً لعودة فريق الروسونيري من جديد للمشاركة في المسابقات الأوروبية وإن كانت هذه العودة ليست من بوابة مسابقة دوري أبطال أوروبا.

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ولكن التعاقدات العديدة التي قام بها فريق ميلان خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية تؤكد أنه سيكون واحداً من أبرز المنافسين على لقب الدوري الأوروبي في الموسم الحالي، حيث تعاقد نادي الروسونيري حتى الآن مع المدافع ماتيو موساكيو والمدافع أندريا كونتي والظهير الأيسر ريكاردو رودريغز ومتوسط الميدان فرانك كيسي وصانع الألعاب هاكان كالهانوغلو والمهاجم أندري غوميز والمهاجم فابيو بوريني والمدافع ليوناردو بونوتشي ومتوسط الميدان لوكاس بيليا ومتوسط الميدان ريناتو سانشيز.

وفي بقية المباريات يواجه فريق أولمبيك دونيتسك الأوكراني ضيفه فريق باوك سالونيكا اليوناني وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ويستقبل فريق أيندهوفن الهولندي نظيره فريق أوسييك الكرواتي وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة، كما يحل فريق فنربخشة التركي ضيفاً ثقيلاً على فريق ستورم غراتس النمساوي في التوقيت ذاته.

بينما يستقبل فريق أوتريخت الهولندي نظيره فريق ليخ بوزنان البولندي وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التوقيت ذاته يحل فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي ضيفاً على فريق أيك سولنا السويدي، كما يحل فريق أتليتك بيلباو الإسباني ضيفاً ثقيلاً على فريق دينامو بوخارست الروماني وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.