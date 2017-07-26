ملخص مباراة النصر السعودي والفتح الرباطي المغربي في البطولة العربية للأندية 2017 م

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إكتسح فريق الفتح الرباطي المغربي نظيره فريق النصر السعودي بأربعة أهداف مقابل لا شئ في مدينة الأسكندرية، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من البطولة العربية للأندية 2017 م والتي تُقام فعالياتها على أراضي دولة جمهورية مصر العربية.

وفي شوط المباراة الأول تمكن فريق الفتح الرباطي من إفتتاح التسجيل بشكل مُبكر للغاية، وذلك عند الدقيقة الحادية عشر عبر اللاعب محمد فوزاير عقب إستغلاله غفلة في دفاعات فريق النصر، ولم يكتفِ فريق الفتح الرباطي بذلك وبحث عن تسجيل المزيد من الأهداف، وعند الدقيقة السادسة عشر كاد يتحقق له ذلك عبر لاعبه محمد فوزاير أيضاً ولكن العارضة تصدت للكرة وأنقذت مرمى فريق النصر من ثاني الأهداف.

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وعند الدقيقة التاسعة والعشرين زادت الأمور صعوبة على فريق النصر حينما إحتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة فريق الفتح الرباطي، ليُنفذها المتألق محمد فوزاير بنجاح مُحرزاً الهدف الثاني لفريقه وسط حالة من الصدمة من جانب لاعبي فريق النصر، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب وتعقدت الأمور أكثر على فريق النصر عند الدقيقة الثانية والثلاثين بعدما إحتسب الحكم ركلة جزاء أخرى لمصلحة فريق الفتح الرباطي، ليُنفذها المتألق محمد فوزاير أيضاً بنجاح ويُحرز بذلك ثالث أهداف فريقه والهاتريك الشخصي له.

وفي شوط المباراة الثاني هدأ إيقاع المباراة كثيراً من الطرفين وخاصة من جانب فريق الفتح الرباطي والذي ضمن بدوره بنسبة كبيرة للغاية النقاط الثلاث، وذلك نظراً لمستوى فريق النصر الهابط منذ الفترة الأولى من عمر اللقاء، وعند الدقيقة الستين إنتهت الأمور تماماً بعدما سجل اللاعب إبراهيم البحراوي الهدف الرابع لمصلحة فريقه الفتح الرباطي.

وفي بقية دقائق المباراة عاد الهدوء ليُخيم من جديد على الأجواء، ليستمر ذلك السيناريو بعدها حتى أطلق الحكم صافرته مُعلناً نهاية المباراة على وقع فوز كاسح لفريق الفتح الرباطي برباعية نظيفة على حساب فريق النصر، وبذلك يرفع فريق الفتح الرباطي رصيده إلي 4 نقاط إرتقى بها إلي صدارة ترتيب المجموعة ليُصبح بذلك على مشارف التأهل إلي الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.