أرسنال يقترب من التعاقد رسمياً مع متوسط ميدان نيس

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كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن فريق أرسنال الإنجليزي بات قريباً للغاية من التعاقد رسمياً مع متوسط الميدان الإيفواري الواعد جيان ميشيل سيري لاعب فريق نيس الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك في صفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي والذي كان يُصارع هو الآخر من أجل الظفر بخدمات اللاعب الإيفواري في الصيف الحالي قد إنسحب من الصفقة بسبب رغبته في التعاقد مع لاعب أخر، مما يفتح الطريق أمام نادي أرسنال من أجل حسم الصفقة وخاصة وأنها تأتي بناءً على رغبة كبيرة من الفرنسي أرسين فينغر مدرب فريق الغانرز.

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وفي حالة إتمام الصفقة بنجاح فسوف تكون هي الصفقة الثالثة الرسمية لفريق أرسنال في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بعدما تعاقد الفريق اللندني حتى الآن مع الظهير الأيسر البوسني سياد كولاسيناك قادماً من صفوف فريق شالكة الألماني، والمهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت قادماً من صفوف فريق أولمبيك ليون الفرنسي، وذلك في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلي مبلغ 52 مليون جنيه إسترليني تقريباً، ليُصبح بذلك الفرنسي ألكسندر لاكازيت أغلى لاعب في تاريخ نادي أرسنال ومن ثم يأتي بعده مباشرة صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل، والذي كان قد تعاقد مع النادي اللندني في صيف عام 2013 م قادماً من صفوف فريق ريال مدريد الإسباني في صفقة وصلت قيمتها إلي مبلغ 42 مليون جنيه إسترليني تقريباً.

هذا وينتظر فريق أرسنال العديد من التحديات الصعبة في الموسم المقبل، والتي يأتي على رأسها ضرورة المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالرغم من صعوبة ذلك كثيراً في الموسم القادم تحديداً، وذلك نظراً للتدعيمات التي تقوم بها جميع الأندية المنافسة في الصيف الحالي من أجل الظفر بلقب البريمرليغ.

وإضافة لذلك سيكون فريق أرسنال مُنافساً على 4 جبهات أخرى، وهي الدرع الخيرية الإنجليزية والتي سيواجه فيها جاره اللندني فريق تشيلسي على ملعب ويمبلي في مطلع شهر أغسطس المقبل، وأيضاً كلاً من لقب الدوري الأوروبي ولقب كأس الإتحاد الإنجليزي ولقب كأس الرابطة الإنجليزية.