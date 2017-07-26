ملخص مباراة الزمالك المصري والعهد اللبناني في البطولة العربية للأندية 2017 م

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سقط فريق الزمالك المصري أمام نظيره فريق العهد اللبناني بهدف وحيد مقابل لا شئ في مدينة الأسكندرية، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من البطولة العربية للأندية 2017 م والتي تُقام فعالياتها على أراضي دولة جمهورية مصر العربية.

وفي شوط المباراة الأول حاول فريق الزمالك الضغط مُبكراً على منافسه فريق العهد من أجل تسجيل هدف من شأنه أن يجعل الأمور أكثر سهولة عليه في بقية أطوار اللقاء، ولكن ومع مرور الدقائق وتأخر الهدف من جانب فريق الزمالك سرعان ما هدأ إيقاع اللعب كثيراً من الطرفين وهو ما أدى أيضاً إلي هدوء المدرجات كثيراً بالرغم من جماهير نادي الزمالك الغفيرة التي كانت حاضرة.

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ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل غابت أيضاً الروح القتالية والحماسة بشكل واضح عن فريق الزمالك تحديداً، أما فريق العهد فإكتفى بتمركز جميع عناصره في المناطق الدفاعية وترك الإستحواذ على الكرة لفريق الزمالك وهو السيناريو الذي إستمر حتى أطلق الحكم صافرته مُعلناً نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء على وقع التعادل السلبي دون أهداف بين الطرفين.

وفي شوط المباراة الثاني حاول البرتغالي أوجوستو إيناسيو مدرب فريق الزمالك تنشيط خطوطه ولو قليلاً، فأشرك اللاعب محمود عبد العاطي دونغا بدلاً من النيجيري معروف يوسف بالرغم من أن الآخير أدى دوره في الشوط الأول على أكمل وجه على المستوى الفردي، وذلك بعكس المستوى الجماعي للفريق الذي كان في غاية السوء.

ولم يتوقف المدرب أوجوستو إيناسيو عن التفكير في إيجاد الحلول الهجومية لفريقه من أجل التسجيل، وعند الدقيقة التاسعة والخمسين أجرى تبديله الثالث والآخير بعدما أشرك المهاجم باسم مرسي بدلاً من المهاجم حسام باولو في تبديل غريب بعض الشئ، وذلك نظراً لعجز فريق الزمالك الهجومي الواضح مما يجعله في حاجة ماسة إلي المزيد من المهاجمين.

ولكن الوضع إستمر على حاله دون أي تغيير على النتيجة وذلك بالرغم من الإستحواذ الكامل على الكرة من جانب فريق الزمالك، ولكن فريق الزمالك لم يتمكن من إستغلال ذلك تماماً بأي شكل من الأشكال، وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً عند الدقيقة الرابعة والثمانين زادت الأمور تعقيداً على فريق الزمالك بعدما تمكن فريق العهد من تسجيل هدفه الأول والذي جاء عبر لاعبه أحمد زريق، وبعدها بدقيقتين حُسمت الأمور تماماً بعدما طرد الحكم اللاعب محمود عبد العاطي دونغا.

لتذهب المباراة إلي نهايتها وينجح فريق العهد في حصد النقاط الثلاث، ليرفع رصيده إلي 4 نقاط جعلته في صدارة المجموعة مناصفة مع فريق الفتح الرباطي المغربي، فيما إستقر رصيد فريق الزمالك عند نقطة واحدة فقط مما أفقده حظوظه في التأهل للمربع الذهبي.