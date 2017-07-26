ليفربول يثق بقدرته على حسم صفقة مدافع ساوثهامبتون في الصيف الحالي

Advertisements

كشفت شبكة قنوات سكاي سبورتس أن فريق ليفربول الإنجليزي لا يزال يثق بقدرته على التعاقد مع المدافع الهولندي المخضرم فيرجيل فان دايك لاعب فريق ساوثهامبتون الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، حتى وإن حدث ذلك قبل إغلاق باب سوق الإنتقالات بساعات قليلة فقط مع نهاية شهر أغسطس المقبل.

هذا ويُعد العائق الرئيسي حتى الآن في حسم الصفقة هو المطالب المالية لإدارة نادي ساوثهامبتون، حيث تطلب إدارة نادي ساوثهامبتون مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن لاعبها المخضرم في الصيف الحالي، فيما ترفض إدارة نادي ليفربول ذلك تماماً وتقدمت بعرض وصلت قيمته إلي مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني.

Advertisements

ولا ترغب إدارة نادي ليفربول في دفع مبلغ أكثر من ذلك في لاعب واحد فقط، وخاصة وأن الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول لا يزال يرغب في التعاقد مع المزيد من اللاعبين في الميركاتو الصيفي الحالي من أجل تدعيم صفوف فريقه بأفضل العناصر الممكنة، ويأتي على رأس تلك الأسماء التي يرغب فيها المدرب يورغن كلوب متوسط الميدان الغيني نابي كيتا لاعب فريق لايبزيغ الألماني والذي وصل سعره في سوق الإنتقالات الحالية إلي مبلغ 75 مليون جنيه إسترليني.

ومن جهتها تأمل أنصار نادي ليفربول في أن تتمكن إدارة ناديها من حسم جميع الصفقات قبيل إنطلاقة الموسم المقبل والذي أصبح بدوره على الأبواب، وأيضاً الحفاظ على ركائز الفريق الأساسية وخاصة بعد الشائعات التي ربطت صانع الألعاب البرازيلي فيليبي كوتينيو بفريق برشلونة الإسباني منذ يوم أمس الثلاثاء.

وكان فريق ليفربول قد تعاقد حتى الآن في الصيف الحالي مع الفرعون المصري محمد صلاح قادماً من صفوف فريق روما الإيطالي، والإنجليزي الواعد دومينيك سولانكي قادماً من صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي، والظهير الأيسر الإسكتلندي الواعد أندي روبيرتسون قادماً من صفوف فريق هال سيتي الإنجليزي.

وينتظر فريق ليفربول العديد من التحديات الصعبة في الموسم المقبل، والتي يأتي على رأسها ضرورة تخطي عقبة الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا في مطلع الموسم، ومن ثم المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.