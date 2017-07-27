ميلان يتوصل إلي إتفاق نهائي مع لاعب وسط بايرن ميونخ

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن فريق ميلان الإيطالي قد توصل إلي إتفاق نهائي مع متوسط الميدان البرتغالي الواعد ريناتو سانشيز لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني، وذلك من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء عقب إنتهاء فترة الإعارة.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن قيمة الصفقة من المتوقع أن تصل قيمتها إلي مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني، على أن يُغادر اللاعب البرتغالي معسكر فريق بايرن ميونخ المُقام حالياً في سنغافورة ويتجه إلي مدينة ميلانو، وذلك من أجل الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة ومن ثم تقديمه رسمياً إلي وسائل الإعلام بقميص نادي الروسونيري.

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وبذلك يكون فريق ميلان قد واصل نشاطه الكبير في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بعدما تعاقد مع المدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي قادماً من صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، والمدافع الأرجنتيني المخضرم ماتيو موساكيو قادماً من صفوف فريق فياريال الإسباني، والمدافع الإيطالي أندريا كونتي قادماً من صفوف فريق أتالانتا الإيطالي.

ومتوسط الميدان الإيفواري الواعد فرانك كيسي قادماً من صفوف فريق أتالانتا، والظهير الأيسر السويسري ريكاردو رودريغز قادماً من صفوف فريق فولفسبورغ الألماني، ومتوسط الميدان الأرجنتيني المخضرم لوكاس بيليا قادماً من صفوف فريق لاتسيو الإيطالي، وصانع الألعاب التركي هاكان كالهانوغلو قادماً من صفوف فريق باير ليفركوزن الألماني، والمهاجم الإيطالي المخضرم فابيو بوريني قادماً من صفوف فريق سندرلاند الإنجليزي، والمهاجم البرتغالي الواعد أندري غوميز.

ويأتي كل ذلك في إطار سعي إدارة النادي لإعادة الفريق إلي أمجاده السابقة سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأوروبي، حيث سيكون فريق الروسونيري مُنافساً قوياً دون أدنى شك في الموسم المقبل على لقب الدوري الإيطالي رفقة كلاً من فريق يوفنتوس وفريق نابولي وفريق روما، أما على الصعيد الأوروبي فبكل تأكيد سوف يكون فريق ميلان هو المرشح الأبرز للفوز بلقب الدوري الأوروبي من بين جميع الأندية، حتى وإن كانت المسابقة تضم العديد من الأندية الأوروبية التي تُقدم كرة قدم أكثر من رائعة.