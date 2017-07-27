ملخص مباراة مانشستر يونايتد وبرشلونة الودية

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حقق فريق برشلونة الإسباني الفوز على حساب نظيره فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدف وحيد مقابل لا شئ في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية الودية 2017 م والتي تأتي في إطار المعسكرات الصيفية للأندية الأوروبية تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول بدا على كلاً من الفريقين الحماسة الشديدة والرغبة في تسجيل الأهداف بالرغم من الطابع الودي للمباراة، وعند الدقيقة الثالثة عشر كاد الفريق الكتالوني يفتتح التسجيل بعدما سدد قائده ليونيل ميسي كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر للحارس دافيد دي خيا.

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وبعدها بدقيقتين فقط جاء الرد القوي من جانب فريق مانشستر يونايتد، وذلك من خلال تسديدة قوية من لاعبه الفرنسي بول بوغبا من خارج منطقة الجزاء ولكن الحارس الواعد كاسبر سيليسن تصدى لها بنجاح، وعند الدقيقة الحادية والثلاثين تمكن فريق برشلونة من تسجيل أولى أهدافه في المباراة وذلك عبر نجمه البرازيلي نيمار جونيور.

وفي بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء هدأ الإيقاع قليلاً من جانب فريق مانشستر يونايتد، وفي مقابل ذلك ضغط الفريق الكتالوني بقوة على منافسه وسنحت أمامه العديد والعديد من الفرص الخطيرة، ولكن الحارس دافيد دي خيا كان دائماً في الموعد وأنقذ فريقه من كارثة كبيرة.

وفي شوط المباراة الثاني هدأت الأمور قليلاً وخاصة عقب التغييرات التي أجراها كلاً من المدربين على فريقهما، وبالأخص من جانب فريق برشلونة بعدما خرج كلاً من الثلاثي البرازيلي نيمار جونيور والأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز.

ومع مرور الدقائق غابت حتى الفرص الخطيرة على أي من مرمى الفريقين وأصبح نسق المباراة منخفضاً بشكل واضح للغاية، ليستمر ذلك السيناريو طوال دقائق الفترة الثانية من عمر اللقاء دون أن يحدث أي جديد، حتى أطلق الحكم صافرته مُعلناً نهاية المباراة على وقع فوز الفريق الكتالوني بهدف وحيد مقابل لا شئ.