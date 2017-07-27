قناة أون سبورت تفوز بحقوق نقل موقعة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

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حصلت قناة أون سبورت المصرية الفضائية على حقوق نقل موقعة الكلاسيكو بين فريق ريال مدريد وغريمه التقليدي فريق برشلونة، والتي ستجمع بينهما في إطار كأس السوبر الإسباني والذي يُلعب بدوره من لقائين ذهاباً وإياباً، حيث ستقوم قناة أون سبورت بنقل اللقائين على الهواء مباشرة بجانب ستوديو تحليلي على أعلى مستوى وذلك بحسب ما قال الإعلامي المصري مدحت شلبي مساء يوم أمس الأربعاء.

علماً بأن شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية كانت قد أعلنت بدورها منذ قرابة شهر تقريباً بأنها سوف تنقل موقعتي الكلاسيكو ضمن كأس السوبر الإسباني على قنواتها المفتوحة بدلاً من القنوات المشفرة، وهو الأمر الذي دفع شركة إعلام المصريين برئاسة أحمد أبو هشيمة للدخول في مفاوضات مع شركة أبو ظبي للإعلام من أجل الحصول على الحقوق الحصرية لنقل المباراة الأهم والأكبر على مستوى العالم بأكمله.

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هذا وسوف تُقام موقعة الذهاب في اليوم الثالث عشر من شهر أغسطس المقبل على أرضية ملعب الكامب نو، فيما ستُقام موقعة الإياب في اليوم السادس عشر من الشهر ذاته على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو، وذلك نظراً لآن فريق ريال مدريد هو من فاز بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي، أما غريمه التقليدي فريق برشلونة فقد إكتفى بالفوز بلقب كأس ملك إسبانيا مما سيجعله يخوض موقعة الإياب خارج أرضه.

ومن جهتها قامت شركة إعلام المصريين بنشر بيان رسمي لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بموقعتي الكلاسيكو، وجاء في نص ذلك البيان: من اللحظة الأولى التي قررنا فيها أن ندخل مجال صناعة الإعلام، ونحن نُدرك جيداً حجم التحديات التي تواجهها هذه الصناعة، حتى نصل إلي ما نحلم به من أجل أن نُحقق للجمهور ما يستحقه من خدمات إعلامية وثقافية وترفيهية، ونعتقد أن ما قدمناه في أقل من عام يُترجم كل ذلك، حيث لم نتوقف عن تقديم كل ما يُهم جماهيرنا في كل المجالات، وغالباً بشكل حصري، وبتقنيات إعلامية فائقة الجودة.

وجاء في نص البيان أيضاً: في هذا الإطار، من الواجب علينا أن نثمن جهود التعاون مع دولة الإمارات العربية الشقيقة ممثلة في شركة أبو ظبي للإعلام والسادة القائمين عليها.