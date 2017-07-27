أون سبورت تفوز بنقل مباراة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بالسوبر الأسباني

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صرحت شبكة قنوات أون عن فوزها بنقل مباراتي كأس السوبر الأسباني بين فريقين برشلونة وريال مدريد في شهر أغسطس القادم، وسوف يلعب فريق برشلونة الأسباني بصفته بطل لكأس ملك أسبانيا، أما فريق ريال مدريد سوف يلعب علي أساس أنه بطلا للدوري الأسباني، وقد نشرت شبكة إعلام المصريين بيان رسميا يفيد بأنه شبكة قنوات أون سوف تذيع مباراة الكلاسيكو بين فريقي برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الأسباني وسوف تبث المباراة علي قناة أون سبورت في بث مباشر، بالإضافة إلى حصول شبكة قنوات أبو ظبي علي حقوق بث النسخة القادمة من بطول كأس السوبر الأسباني ليكون حق البث لها بجانب أون سبورت.

وقد أعلن النادي الملكي عن موعد مباراة الكلاسيكو المنتظرة فسوف يواجه نظيره الاسباني برشلونة في كأس السوبر الاسباني لعام 2017 وسوف تكون مباراة الذهاب علي ملعب الكامب نو أما مباراة الأيام سوف تكون علي أرضية استاد السانتياغو برنابيو بالعاصمة مدريد، ويذكر أن المباراة سوف تشهد حماس زائد وإثارة من جميع اللاعبين فهذا كلاسيكو الأرض وينتظر المباراة نصف الكرة الأرضية بالإضافة إلى توقف حركة العمل في يومي المباراة فهذا كأس السوبر الأسباني.

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موعد مباراة ريال مدريد القادمة أمام فريق برشلونة في كأس السوبر الاسباني لعام 2017، وقام ريال مدريد بنشر الموعد الرسمي مباراتي الذهاب والإياب في لقاء الكلاسيكو الذي سوف يجمعه مع فريق برشلونة الإسباني ببطولة كأس السوبر الاسباني وسوف تكون المباراة في الثالث عشر من أغسطس فيحل ريال مدريد ضيفا علي فريق برشلونة الاسباني علي ملعب الكامب نو معقل الأراضي الكتالونية في مباراة الذهاب.

أما مباراة الإياب في كأس السوبر الأسباني بين نادي ريال مدريد وبرشلونة، سوف يستضيف الفريق الملكي ريال مدريد الأسبانى نادي برشلونة في مباراة العودة من بطولة كأس السوبر الأسباني في العاصمة مدريد علي ملعب السانتياغو برنابيو معقل فريق ريال مدريد بالعاصمة مدريد، ويذكر أن هذه المباراة تنتظر الكثير من الشغف والتعصب بين اللاعبين الكبار وسوف يقام لقاء العودة في السادس عشر من شهر أغسطس القادم علي أرض ملعب السانتياجو برنابيو.