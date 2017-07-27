يوفنتوس يقترب من ضم مدافع روما بشكل رسمي

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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن فريق يوفنتوس الإيطالي بات قريباً من التعاقد مع المدافع اليوناني كوستاس مانولاس لاعب فريق روما الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك تعويضاً لرحيل مدافعه المخضرم ليوناردو بونوتشي والذي إنتقل رسمياً إلي صفوف فريق ميلان الإيطالي منذ أسبوع تقريباً.

كما أشارت التقارير أيضاً إلي أن إدارة نادي يوفنتوس برئاسة أندريا أنيلي مستعدة لكي تدفع مبلغ 30 مليون يورو، وذلك من أجل الظفر بخدمات اللاعب اليوناني في الصيف الحالي وذلك بناءً على رغبة الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس، والذي أعرب عن رغبته في التعاقد مع مدافع صاحب إمكانيات كبيرة من أجل تعويض رحيل المدافع ليونارد بونوتشي، وذلك حتى يتمكن فريق السيدة العجوز من المنافسة في الموسم المقبل على جميع الألقاب الممكنة.

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وفي حالة نجاح فريق يوفنتوس في إتمام الصفقة فسوف تكون هي صفقته الخامسة الرسمية في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بعدما تعاقد مع الحارس البولندي فويتشيك تشيزني قادماً من صفوف فريق أرسنال الإنجليزي، والظهير الأيمن الإيطالي الواعد ماتيا دي شيليو قادماً من صفوف فريق ميلان الإيطالي، والجناح البرازيلي الواعد دوغلاس كوستا قادماً من صفوف فريق بايرن ميونخ الألماني، وأخيراً الإيطالي الواعد فيديريكو بيرنارديسكي قادماً من صفوف فريق فيورنتينا الإيطالي.

ويأتي كل ذلك في إطار سعي إدارة نادي يوفنتوس لتدعيم صفوف الفريق بأفضل العناصر البارزة، حتى يكون الفريق في أفضل حالاته في الموسم الجديد ويكون أيضاً لديه القدرة على المنافسة وبقوة كعادته على جميع الألقاب وخاصة لقب دوري أبطال أوروبا والذي غاب عن خزائن النادي العريق منذ عام 1996 م، وهو بكل تأكيد ما يتطلع إليه جماهير النادي في الموسم المقبل بعدما وصل فريق البيانكونيري إلي الدور النهائي من عمر المسابقة الأعرق أوروبياً مرتين في أخر 3 سنوات ولكنه خسر اللقب في المرتين عندما واجه كلاً من فريق ريال مدريد الإسباني وغريمه التقليدي فريق برشلونة.

وإضافة لذلك سيكون الفريق مُطالباً بضرورة الحفاظ على لقبه بطلاً للدوري الإيطالي للموسم السابع على التوالي، وأيضاً الحفاظ على بطلاً لكأس إيطاليا للموسم الرابع على التوالي.