ملخص مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي الودية

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حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الفوز على حساب نظيره فريق ريال مدريد الإسباني بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية الودية 2017 م والتي تأتي في إطار المعسكرات الصيفية للأندية الأوروبية تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م.

وفي شوط المباراة الأول كانت النوايا الهجومية لكل فريق واضحة بصورة جلية، وذلك من خلال إيقاع اللعب السريع والفرص السانحة الخطيرة لكلاً من الفريقين، ولكن غياب التركيز أمام المرمى أو تألق كلاً من الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس والحارس البرازيلي إيدرسون هو من حرم كلاً من الفريقين من تسجيل الأهداف بشكل مُبكر للغاية.

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وعند الدقيقة الخامسة والعشرين كاد فريق مانشستر سيتي يفتتح التسجيل، وذلك عقب إنفراد مهاجمه سيرخيو أغويرو بالحارس كيلور نافاس ولكن الآخير تألق وتصدى للكرة ببراعة كبيرة وحافظ على نظافة شباكه، وهو السيناريو الذي إستمرت عليه بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء لينتهي الشوط على وقع التعادل السلبي دون أهداف بين الطرفين وسط تألق لافت من الحارسين.

وفي شوط المباراة الثاني أجرى الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي العديد من التغييرات على تشكيلة فريقه، ولعل من أبزرها كان إشراك الفرنسي سمير نصري والإنجليزي رحيم ستيرلينغ والفرنسي إلياكيم مانغالا، أما الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي فقرر عدم إجراء أي تبديل على فريقه بإستثناء إشراك الحارس كيكو كاسيا بدلاً من الحارس كيلور نافاس.

وعند الدقيقة الحادية والخمسين نجح فريق مانشستر سيتي في تسجيل هدفه الأول في المباراة والذي جاء عبر مدافعه الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي ليُشعل من أجواء اللقاء أكثر، ولم يكتفِ فريق مانشستر سيتي بذلك وبحث عن تسجيل المزيد من الأهداف، وعند الدقيقة التاسعة والخمسين تحقق له ما أراد بعدما سجل له البديل رحيم ستيرلينغ الهدف الثاني.

وعند الدقيقة السادسة والستين ضاعف فريق مانشستر سيتي من تقدمه بإحرازه الهدف الثالث وهذه المرة عبر مدافعه الآخر جون ستونز، وعند الدقيقة الحادية والثمانين إختتم اللاعب الواعد دياز مهرجان أهداف فريقه بتسجيله الهدف الرابع، وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة فقط وتحديداً عند الدقيقة التسعين تمكن الفريق الملكي من تسجيل هدفه الشرفي في اللقاء والذي جاء عبر لاعبه الواعد أوسكار.