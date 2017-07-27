طارق يحيى مديراً فنياً للزمالك وفشل مفاوضات مرتضي منصور مع إيناسيو

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قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين المدرب العام “طارق يحيي” مديرا فنياً بصفة مؤقتة للفريق في مباراة النصر السعودي في ختام مشوار القلعة البيضاء في البطولة العربية، واستقر مجلس إدارة نادي الزمالك علي رحيل المدير الفني البرتغالي إيناسيو، ولكن لم يتم الإعلان عن قرار رحيل المدير الفني حتى الآن بسبب أزمة الشرط الجزائي ليظل المدير الفني البرتغالي إيناسيو معلقا حتي يصل إلى حل يرضي الطرفين مع مجلس إدارة الزمالك.

وقد ودع المدير الفني البرتغالي أوجستو إيناسيو لاعبي الفريق الأبيض بعد خسارتهم أمام فريق العهد اللبناني بالبطولة العربية بهدف مقابل لاشئ ضمن مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات البطولة العربية للأندية، وقد أتجه المدير الفني إلي القاهرة وأكد للاعبين أنه سوف يرحل إلى البرتغال، ويذكر أن رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور قد شن هجوم علي المدير الفني للفريق أثناء مباراة العهد وقام بتوجيه السباب له أمام اللاعبين في الملعب وأعلن أنه مدرب فاشل، وقام بتعيين طارق يحيي مديرا فنيا للفريق بعد أن قام بتعيينه مدرباً عام لمعاونة البرتغالي إيناسيو حتي الأنتهاء من أزمة إيناسيو.

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الجدير بالذكر أنه في حالة فسخ نادي الزمالك تعاقده مع المدير الفني البرتغالي إيناسيو سوف يتوجب علي الزمالك دفع قيمة راتب البرتغالي إيناسيو ثلاثة مرات له كشرط جزائي وهذا الأمر يعرقل مجلس الإدارة في الإطاحة بالمدرب البرتغالي، وقد غادر البرتغالي إيناسيو والمساعد الخاص به كارلوس ميجيل ومدرب الأحمال جواو تفاريس مقر نادي الزمالك بدون الاجتماع برئيس النادي مرتضي منصور بعد أن قام الأخير بالتأخر عن موعده المحدد لعقد جلسة مع إيناسيو لبحث أسباب خسارة الفريق بهدف من العهد اللبناني وخروج الفريق من البطولة العربية.

وقد اتفق رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضي منصور مع مجلس الإدارة علي تولية طارق يحيي المدرب العام للفريق الأبيض مهام المدير الفني في المباراة القادمة لنادي الزمالك أمام النصر السعودي المقرر إقامتها يوم السبت في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بالبطولة العربية، وقرر مجلس الإدارة بشكل نهائى رحيل المدير الفني البرتغالي إيناسيو عن القلعة البيضاء بعد حل أزمة الشرط الجزائي والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.