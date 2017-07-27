مدرب إيفرتون يُبدي رغبته في إجراء المزيد من التعاقدات في الصيف الحالي

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن الهولندي رونالد كومان مدرب فريق إيفرتون الإنجليزي لا يزال يرغب في إجراء المزيد من التعاقدات خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك بالرغم من التعاقدات التي قام بها نادي التوفيز حتى هذه اللحظة، ولكن رغبة الفريق في التواجد في مسابقة دوري أبطال تجعله يحتاج للمزيد من العناصر البارزة من أجل تحقيق هدفه.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن المدرب رونالد كومان قد أكد لإدارة ناديه بأنه يحتاج إلي متوسط ميدان إرتكازي ومهاجم أخر، وإضافة لذلك صانع الألعاب الأيسلندي غيلفي سيغوردسون لاعب فريق سوانزي سيتي الإنجليزي، والذي يُصارع عليه فريق إيفرتون منذ فتح باب سوق الإنتقالات الحالية ولم يتمكن حتى الآن من الظفر بخدمات بسبب المطالب المالية المرتفعة لإدارة نادي سوانزي سيتي.

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حيث طلبت إدارة نادي سوانزي سيتي دفع مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن لاعبها المخضرم في الصيف الحالي، بينما قدم نادي إيفرتون 4 عروض حتى الآن من أجل التعاقد مع اللاعب، حيث وصلت قيمة العرض الأول إلي مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني فيما وصلت قيمة العرض الثاني إلي مبلغ 35 مليون جنيه إسترليني، أما العرض الثالث فقد وصلت قيمته إلي مبلغ 40 مليون جنيه إسترليني بينما وصلت قيمة العرض الرابع والآخير إلي مبلغ 45 مليون جنيه إسترليني.

وكان فريق إيفرتون قد تعاقد في الميركاتو الصيفي الحالي مع الحارس الإنجليزي الواعد جوردان بيكفورد قادماً من صفوف فريق سندرلاند الإنجليزي، والمدافع الإنجليزي الواعد مايكل كين قادماً من صفوف فريق بيرنلي الإنجليزي، والظهير الأيسر الهولندي كوكو مارتينا قادماً من صفوف فريق ساوثهامبتون الإنجليزي، ومتوسط الميدان الهولندي دافي كلاسين قادماً من صفوف فريق أياكس أمستردام الهولندي، والجناح الإسباني الواعد ساندرو راميريز قادماً من صفوف فريق ملقا الإسباني، والمهاجم الإنجليزي المخضرم واين روني قادماً من صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

هذا وينتظر فريق إيفرتون العديد من التحديات الصعبة في الموسم المقبل، والتي يأتي على رأسها ضرورة إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن الأربعة الكبار، حتى يضمن الفريق تأهله في الموسم بعد المقبل إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا.