ملخص مباراة الهلال السعودي ونفط الوسط العراقي في البطولة العربية للأندية 2017 م

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حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما المباراة التي جمعت بين فريق الهلال السعودي ونظيره فريق نفط الوسط العراقي على ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من البطولة العربية للأندية 2017 م.

وفي شوط المباراة الأول حاول فريق نفط الوسط أن يضغط بقوة على منافسه منذ اللحظات الأولى، حتى يتمكن من إرباكه ويصل إلي شباكه بأسرع وقت ممكن من أجل حسم الأمور وحصد النقاط الثلاث، ولكن ومع مرور الدقائق وجد فريق نفط الوسط أمامه خصماً في غاية الصعوبة ومُنظماً في جميع خطوطه بشكل مثالي وذلك بالرغم من أنه الفريق الأولمبي لنادي الهلال وليس الفريق الأول الذي فاز في الموسم الماضي بالثنائية المحلية وبلغ الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أسيا.

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وعند الدقيقة الثالثة والعشرين كاد فريق نفط الوسط يفتتح التسجيل عبر لاعبه زياد أحمد، ولكن المدافع متعب المفرج أبعد كرة من على خط المرمى ببراعة كبيرة للغاية وأنقذ مرمى فريقه من أولى الأهداف، أما في بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء إستمر فريق نفط الوسط في عملية إستحواذه على الكرة بشكل كامل، وذلك في مقابل تراجع كامل من جانب لاعبي فريق الهلال إلي مناطقهم الدفاعية، وقبل نهاية الشوط بلحظات قليلة وتحديداً عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع تمكن فريق نفط الوسط أخيراً من ترجمة سيطرته بإحرازه للهدف الأول في المباراة والذي جاء عبر لاعبه زياد علي.

وفي شوط المباراة الثاني حاول فريق الهلال تدارك تأخره في النتيجة بشكل سريع قبيل فوات الأوان، فيما بحث فريق نفط الوسط عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة نهائياً وضمان النقاط الثلاث.

وعند الدقيقة الثانية والخمسين تمكن فريق الهلال من تحقيق مبتغاه بعدما أدرك قائده عبد الكريم القحطاني هدف التعادل من خلال تنفيذه لركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء بطريقة أكثر من رائعة ليُشعل الأجواء من جديد، ولم يكتفِ فريق الهلال بذلك فعند الدقيقة السابعة والخمسين نجح الزعيم في قلب الطاولة على منافسه بعدما سجل له أنس محمد زباني ثاني الأهداف وسط حالة من الصدمة من جانب لاعبي فريق نفط الوسط.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً عند الدقيقة الثمانين تمكن فريق نفط الوسط من تعديل النتيجة وذلك عبر لاعبه البديل إياد سدير صالح، ليحصد كل فريق نقطة واحدة فقط في نهاية المطاف ومعها ينتهي مشوارهما في البطولة العربية وخاصة في حالة فوز فريق الترجي الرياضي التونسي في مساء اليوم على حساب فريق المريخ السوداني.