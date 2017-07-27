موعد مباراة الأهلي المصري ونصر حسين داي الجزائري في البطولة العربية للأندية 2017 م

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أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري تحضيراته إستعداداً لملاقاة نظيره فريق نصر حسين داي الجزائري يوم غداً الجمعة على ملعب السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات من البطولة العربية للأندية 2017 م والتي تُقام فعالياتها على أراضي دولة جمهورية مصر العربية، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق الأهلي المواجهة تحت قيادة مدربه حسام البدري من جديد والذي إنتهت عطلته الصيفية الذي قضاها في كندا رفقة عائلته، علماً بأن المدرب المساعد الكابتن أحمد أيوب هو من قاد فريق الأهلي في الجولة الأولى من البطولة العربية أمام فريق الفيصلي الأردني وفي الجولة الثانية أمام فريق الوحدة الإماراتي.

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ويحتاج المارد الأحمر إلي تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث ولا شئ غير ذلك، حتى يضمن تأهله إلي الدور نصف النهائي من عمر المسابقة كصاحب أفضل مركز ثاني، ولعل ذلك المأزق الذي وضع به المارد الأحمر نفسه جاء بسبب خسارته في المباراة الأولى أمام فريق الفيصلي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وبالرغم من فوزه في المباراة الثانية على حساب فريق الوحدة بهدفين مقابل لا شئ إلا أن فوز فريق الفيصلي في الجولة ذاتها على حساب فريق نصر حسين داي جعله يضمن صدارة المجموعة مع نهاية دور المجموعات.

وتُعد هذه البطولة هي أفضل تحضير لفريق الأهلي للتحديات الصعبة التي تنتظره في الفترة المقبلة، والتي تتمثل في مواجهة فريق سموحة في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس مصر 2017 م، وأيضاً مواجهة فريق الترجي الرياضي التونسي في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م.

هذا وقام الكابتن أحمد أيوب بإستدعاء قائمة مكونة من 21 لاعباً من أجل خوض المباراة أمام فريق نصر حسين داي، وشملت هذه القائمة أحمد عادل عبد المنعم – محمد الشناوي – عمر رضوان – رامي ربيعة – محمد نجيب – حسين السيد – صبري رحيل – محمد هاني – باسم علي – عمرو السولية – أكرم توفيق – كريم نيدفيد – عمرو بركات – صالح جمعة – حسام غالي – إسلام محارب – وليد أزارو – أحمد حمودي – أحمد ريان – عماد متعب – عمرو جمال – جونيور أجاي.