ملخص مباراة الترجي الرياضي التونسي والمريخ السوداني في البطولة العربية للأندية 2017 م

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حقق فريق الترجي الرياضي التونسي الفوز على حساب نظيره فريق المريخ السوداني بهدفين مقابل لا شئ على ملعب برج العرب بمدينة الأسكندرية، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من البطولة العربية للأندية 2017 م والتي تُقام فعالياتها على أراضي دولة جمهورية مصر العربية، وبذلك حجز فريق الترجي الرياضي مقعده في الدور نصف النهائي من عمر المسابقة كمتصدراً للمجموعة.

وفي شوط المباراة الأول حاول فريق المريخ الدخول بقوة منذ اللحظات الأولى من أجل تسجيل هدف مُبكر يُساعده في بقية أطوار اللقاء، فيما بدا على فريق الترجي الرياضي الهدوء النسبي والحذر خوفاً من تلقي الأهداف وخاصة وأن الضغط بأكمله يقع على عاتق منافسه الذي يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط.

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ولكن ومع مرور الدقائق سرعان ما إستعاد فريق الترجي الرياضي الإستحواذ على الكرة بشكل كامل وسيطر على المباراة، وعند الدقيقة الحادية والعشرين تمكن الفريق التونسي من إفتتاح التسجيل وذلك عبر لاعبه أنيس البدري وسط فرحة عارمة من جماهيره الحاضرة في مدرجات ملعب برج العرب.

وعند الدقيقة السابعة والعشرين تلقى فريق المريخ ضربة أخرى موجعة للغاية، وذلك بعدما طرد الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين أبرز لاعب في صفوف الفريق السوداني وهو بكري المدينة بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، مما جعل الأمور معقدة للغاية بالنسبة لفريق المريخ الذي يحتاج لقلب الطاولة على منافسه وهو بعشرة لاعبين فقط على أرض الميدان.

وفي شوط المباراة الثاني بحث فريق الترجي الرياضي عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة نهائياً، وتفادياً لحدوث أي مفاجأة من جانب فريق المريخ حتى وإن كان الفريق السوداني ناقص العدد، فكرة القدم لا تعرف أبداً شئ إسمه المستحيل وخاصة إذا كانت العزيمة موجودة.

وعند الدقيقة السبعين نجح فريق الترجي الرياضي في مسعاه بعدما سجل له أنيس البدري الهدف الثاني، حاسماً بذلك من أمر المباراة بشكل نهائي وقاضياً على كل آمال فريق المريخ في الخروج حتى بنتيجة التعادل على أقل تقدير, وبذلك رفع فريق الترجي الرياضي رصيده إلي 6 نقاط في صدارة المجموعة.