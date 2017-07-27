ريال مدريد يقترب من تجديد عقد مهاجمه الفرنسي

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كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن فريق ريال مدريد الإسباني بات قريباً للغاية من تجديد عقد مهاجمه الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة، وذلك فور عودة بعثة الفريق الملكي مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية عقب إنتهاء معسكر الفريق الصيفي وتحديداً قبيل إنطلاقة مشوار الفريق الملكي في مسابقة الدوري الإسباني للموسم المقبل 2017 – 2018 م.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن العقد الجديد للمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة سوف يمتد لمدة 5 مواسم أخرى، أي حتى صيف عام 2022 م علماً بأن عقده الحالي مع الفريق الملكي ينتهي في صيف عام 2019 م، وهو الأمر الذي دفع إدارة النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز للتحرك بشكل سريع في إتجاه تجديد العقد مع اللاعب الفرنسي، وخاصة مع إقتراب تعاقد نادي ريال مدريد مع المهاجم الفرنسي الواعد كيليان مبابي لاعب فريق موناكو الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

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وهو ربما الأمر الذي قد يُثير القلق لدى الفرنسي كريم بنزيمة خوفاً على فقدان مكانه داخل البيت الملكي، وخاصة بعدما تخلى الميرنغي في الصيف الحالي عن المهاجم الواعد ماريانو دياز والذي إنتقل إلي صفوف فريق أولمبيك ليون الفرنسي، وأيضاً تخلى عن المهاجم الإسباني الواعد ألفارو موراتا والذي إنتقل إلي صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلي مبلغ 80 مليون يورو.

ولكن إدارة النادي الملكي وبناءً على رغبة كبيرة من الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد، تبدو أنها في طريقها لإنهاء كل التكهنات حول ذلك الموضوع حتى يكون المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة في كامل تركيزه مع الفريق في إنطلاقة الموسم الجديد، والذي سيكون نارياً للفريق الملكي حيث سيواجه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في كأس السوبر الأوروبي، ومن ثم سيواجه غريمه التقليدي فريق برشلونة ذهاباً وإياباً في كأس السوبر الإسباني، مما يُحتم على جميع عناصر الفريق الملكي أن يكونوا في أفضل أحوالهم سواء من الناحية الفنية أو الناحية البدنية أو الناحية الذهنية.

وذلك حتى يتمكن الفريق الملكي من الحفاظ على مكتسبات الموسم الماضي، والذي فاز فيه بلقب الدوري الإسباني ولقب دوري أبطال أوروبا وكلاً من لقبي السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.