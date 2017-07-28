ليفربول يستعد لتقديم أخر عروضه لمتوسط ميدان لايبزيغ

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كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية أن فريق ليفربول الإنجليزي يستعد لتقديم أخر عروضه إلي فريق لايبزيغ الألماني، وذلك من أجل التعاقد مع متوسط ميدانه الغيني نابي كيتا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، علماً بـأن إدارة النادي الألماني سبق لها وأن رفضت 3 عروض تقريباً من نادي ليفربول من أجل الظفر بخدمات لاعبها الواعد في الصيف الحالي.

كما أشارت الصحيفة أيضاً إلي أن عرض نادي ليفربول الآخير سوف تصل قيمته إلي مبلغ 70 مليون جنيه إسترليني، وذلك بناءً على رغبة كبيرة من جانب الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول والذي يُريد ضم اللاعب الغيني صاحب ال 22 عاماً إلي صفوف فريقه قبيل إنطلاقة الموسم المقبل، وخاصة مع إحتمالية رحيل متوسط الميدان الألماني الواعد إيمري كان إلي صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي في الصيف الحالي.

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وهو ما سيجعل المدرب يورغن كلوب في حاجة ماسة لتعويض ذلك النقص بشكل سريع حتى يكون الفريق جاهزاً وفي أفضل حالاته في الموسم الجديد، والذي سيكون في غاية الصعوبة على فريق الريدز لما ينتظره من العديد من التحديات الصعبة جداً، والتي يأتي على رأسها تخطي عقبة الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا في منتصف شهر أغسطس المقبل، ومن ثم المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والذي غاب عن خزائن النادي منذ 27 عاماً كاملة، وهو ما لا يرقى إلي تطلعات وطموحات جماهير النادي والتي دائماً تبحث عن الألقاب بشكل دائم.

وإضافة لذلك سيكون الفريق مُطالباً بضرورة تقديم أداء جيد في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وليس ذلك فحسب بل الوصول أيضاً إلي أبعد نقطة ممكنة في المسابقة الأوروبية، كما سيكون الفريق مُنافساً أيضاً على كلاً من لقبي كأس الإتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

وكان فريق ليفربول قد تعاقد في الميركاتو الصيفي الحالي حتى الآن مع الفرعون المصري محمد صلاح قادماً من صفوف فريق روما الإيطالي، والإنجليزي الواعد دومينيك سولانكي قادماً من صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي، والظهير الأيسر الإسكتلندي أندي روبيرتسون قادماً من صفوف فريق هال سيتي الإنجليزي.