نجم يوفنتوس يؤكد بقائه في تورينو ويرفض الإنتقال لبرشلونة

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أكد النجم الأرجنتيني الواعد باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي بأنه سعيد للغاية رفقة فريقه الحالي، مُشيراً في الوقت ذاته إلي أنه لا يُفكر في أي شئ حالياً سوى في التحضير رفقة بقية زملائه للموسم المقبل 2017 – 2018 م، نافياً كل الشائعات التي ربطت إسمه بفريق برشلونة الإسباني وعن إمكانية إنتقاله إليه سواء خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية أو في المستقبل، مؤكداً بأنه لا يرغب في الرحيل عن مدينة تورينو تماماً مهما كانت قيمة العروض التي ستصله من أي نادي.

هذا وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية مؤخراً إلي أن فريق برشلونة قد قدم عرضاً إلي نادي يوفنتوس، وذلك من أجل الظفر بخدمات نجمه باولو ديبالا في الصيف الحالي ولكن إدارة نادي يوفنتوس برئاسة أندريا أنيلي رفضت ذلك العرض بشكل قاطع، وأكدت في الوقت ذاته أن النجم باولو ديبالا يُعتبر واحداً من الركائز الأساسية في فريق السيدة العجوز، وخاصة وأن الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق البيانكونيري يعتمد عليه بشكل دائم منذ أن تعاقد النادي معه في صيف العام الماضي قادماً من صفوف فريق باليرمو الإيطالي.

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ومن جهته كان النجم الأرجنتيني باولو ديبالا قد تألق بصورة لافتة مع فريقه يوفنتوس في الموسم الماضي، حيث سجل 19 هدفاً في 48 مباراة شارك فيها رفقة الفريق على مستوى جميع المسابقات المحلية والأوروبية، أما على المستوى الجماعي والفريق ككل فقد ساهم النجم باولو ديبالا في فوز فريقه يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي للموسم السادس على التوالي، وأيضاً ساهم في فوز الفريق بلقب كأس إيطاليا للموسم الثالث على التوالي.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل كان قريباً للغاية أيضاً من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا، وذلك حينما وصل فريقه للدور النهائي من عمر المسابقة ولكن فريق يوفنتوس خسر اللقب وقتها أمام سيد أوروبا الأول فريق ريال مدريد الإسباني بواقع أربعة أهداف مقابل هدف واحد، ليبقى حلم الفوز بلقب أعرق المسابقات الأوروبية قائماً بالنسبة للنجم باولو ديبالا مع فريق يوفنتوس في الموسم المقبل.