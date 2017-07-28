نجم لايبزيغ الواعد يؤكد بقائه ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل

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أكد صانع الألعاب السويدي الواعد إيميل فورسبيرغ لاعب فريق لايبزيغ الألماني بأنه لن يرحل عن صفوف فريقه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بإتجاه أي نادي أخر، وجاء ذلك في تصريحات حصرية منه لصحفية كيكر الألمانية مساء يوم أمس الخميس، مُنهياً بذلك كل التكهنات حول مستقبله مع فريقه الحالي لايبزيغ، وخاصة بعد الإهتمام الكبير به من جانب العديد من كبار الأندية الأوروبية والتي يأتي على رأسها فريق بايرن ميونخ الألماني وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي وفريق ميلان الإيطالي.

ولكن يبدو أن اللاعب السويدي الواعد لا يرغب في الرحيل عن فريقه مثلما فعل جميع زملائه، وذلك بالرغم من العروض المُغرية التي تم تقديمها لمعظم عناصر فريق لايبزيغ عقب تألقهم في الموسم الماضي بصورة لافتة، ولكن إدارة النادي الألماني نجحت حتى الآن في الحفاظ على كامل الركائز الأساسية في فريق لايبزيغ حتى يكون الفريق قادراً على تحقيق المفاجأة من جديد في الموسم المقبل، وخاصة وأن الفريق الصاعد حديثاً في الموسم الماضي إلي أضواء الدوري الألماني سوف يُشارك في الموسم المقبل في مسابقة دوري أبطال أوروبا وهو ما يُعتبر إنجازاً تاريخياً للنادي.

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وكان فريق لايبزيغ قد صارع في الموسم الماضي وبقوة على لقب الدوري الألماني مع البطل فريق بايرن ميونخ، وإستمر ذلك الصراع حتى الأسابيع الآخيرة من عمر البوندسليغا ولكن خبرة الفريق البافاري كان لها الكلمة الأساسية في حسم أمر لقب الموسم الماضي، وهو بكل تأكيد الأمر الذي لا تأمل جماهير نادي لايبزيغ في أن يحدث مجدداً في الموسم المقبل.

وفي سياق تصريحاته لصحفية كيكر أكد السويدي إيميل فورسبيرغ أن أندية ميلان وريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد يُعتبرون من أفضل الأندية على مستوى القارة الأوروبية والعالم بأكمله، ولكنه وفي الوقت ذاته أعرب عن سعادته البالغة بتواجده رفقة فريق لايبزيغ، مُشيراً إلي أنه متحمس للغاية لإنطلاقة الموسم الجديد بعد المستوى الرائع الذي قدمه الفريق في الموسم الماضي، والذي من شأنه أن يُساعد الفريق في المنافسة بشكل أقوى على لقب البوندسليغا في الموسم الجديد.