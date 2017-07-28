ميلان يبدأ مفاوضاته الرسمية مع مهاجم تشيلسي

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كشفت شبكة قنوات سكاي سبورتس أن فريق ميلان الإيطالي قد بدأ عملية المفاوضات الرسمية مع المهاجم الإسباني دييغو كوستا لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك من خلال التفاوض مع وكيل أعمال اللاعب البرتغالي جورج مينديش، ويأتي ذلك خاصة في ظل عدم رغبة الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي في تواجد المهاجم الإسباني دييغو كوستا ضمن صفوف فريق البلوز في الموسم المقبل.

ومن جهته قال المدير الرياضي لنادي ميلان ماركو فاسوني لشبكة قنوات سكاي سبورتس أن النادي الروسونيري قد وضع ضمن أولوياته التعاقد مع المهاجم دييغو كوستا، وذلك بعد إقترابه من الرحيل عن صفوف الفريق اللندني في الصيف الحالي، ولكنه وفي الوقت ذاته أكد أن المهاجم دييغو كوستا لا يزال حالياً لاعباً في صفوف فريق تشيلسي في إنتظار نتيجة المفاوضات في الفترة المقبلة.

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وكان المدرب أنطونيو كونتي قد أكد في وقت سابق في الصيف الحالي بأنه لا يرغب في تواجد المهاجم دييغو كوستا ضمن صفوف فريقه في الموسم المقبل، وبناءً على ذلك لم يقم بإستدعاء المهاجم الإسباني إلي المعسكر الصيفي لفريق البلوز المُقام حالياً في سنغافورة تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل، وإضافة لذلك فقد تعاقد الفريق اللندني أيضاً مع المهاجم الإسباني الواعد ألفارو موراتا قادماً من صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، وذلك في صفقة قياسية وصلت قيمتها إلي مبلغ 80 مليون يورو.

ولعل ما قد يدفع المهاجم دييغو كوستا إلي الموافقة على عرض نادي ميلان هو مشروع النادي للموسم المقبل، حيث تعاقد نادي الروسونيري حتى الآن في الميركاتو الصيفي الحالي مع العديد من العناصر البارزة، وهم المدافع الإيطالي المخضرم ليوناردو بونوتشي قادماً من صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، والمدافع الأرجنتيني ماتيو موساكيو قادماً من صفوف فريق فياريال الإسباني، والمدافع الإيطالي أندريا كونتي قادماً من صفوف فريق أتالانتا الإيطالي، والظهير الأيسر السويسري ريكاردو رودريغز قادماً من صفوف فريق فولفسبورغ الألماني، ومتوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسي قادماً من صفوف فريق أتالانتا، والمهاجم البرتغالي أندري غوميز والمهاجم الإيطالي فابيو بوريني وصانع الألعاب التركي هاكان كالهانوغلو.