موعد مباراة تشيلسي وإنتر الودية

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يستعد فريق تشيلسي الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق إنتر الإيطالي يوم غداً السبت في سنغافورة، وذلك ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية الودية 2017 م والتي تأتي في إطار المعسكرات الصيفية للأندية الأوروبية تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة 14:35 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة و13:35 ظهراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الفريقين المواجهة بحثاً عن الفوز ولا شئ غيره بالرغم من الطابع الودي للمباراة، وذلك نظراً لإقتراب إنطلاقة الموسم الجديد والذي سينطلق مع مطلع شهر أغسطس المقبل بالنسبة لفريق تشيلسي وذلك بعكس فريق إنتر الذي سيبدأ موسمه في الأسبوع الآخير من الشهر ذاته.

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وكان فريق تشيلسي قد خاض حتى الآن لقائين في معسكره الصيفي في سنغافورة، حيث حقق فوزاً عريضاً في المباراة الأول على حساب جاره اللندني فريق أرسنال الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، ولكنه خسر في المباراة الثانية على يد فريق بايرن ميونخ الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مما يجعل المباراة أمام فريق إنتر في غاية بالنسبة لفريق البلوز ومدربه الإيطالي أنطونيو كونتي من أجل تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المعسكر حتى الآن.

أما على الجانب الآخر فقد خاض فريق إنتر حتى الآن 3 مباريات في معسكره الصيفي في سنغافورة، حيث تعادل في المباراة الأولى أمام نظيره فريق شالكة الألماني بهدف لمثله، وفي المباراة الثانية حقق فوزاً صعباً على حساب نظيره فريق أولمبيك ليون الفرنسي بهدف وحيد مقابل لا شئ، وفي المباراة الثالثة حقق فريق إنتر الفوز من جديد وهذه المرة على حساب فريق بايرن ميونخ بهدفين مقابل لا شئ، مما يُشكل دافعاً كبيراً للفريق الإيطالي ومدربه الإيطالي المخضرم لوتشانو سباليتي من أجل التحسن بشكل أكبر قبيل إنطلاقة الموسم، وذلك حتى يكون الفريق جاهزاً وفي أفضل حالاته مع بداية مشواره في مسابقة الدوري الإيطالي، وخاصة وأن الهدف الرئيسي لفريق إنتر هو إنهاء الموسم القادم في إحدى المقاعد المؤهلة إلي المسابقات الأوروبية وتحديداً مسابقة دوري أبطال أوروبا.