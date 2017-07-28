موعد مباراة ليفربول وهيرتا برلين الودية

Advertisements

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق هيرتا برلين الألماني يوم غداً السبت في ألمانيا، وذلك في مباراة ودية ضمن المعسكر الصيفي لكلاً من الفريقين تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق ليفربول المواجهة تحت قيادة مدربه الألماني يورغن كلوب باحثاً عن فوز جديد في معسكره الصيفي، حيث خاض فريق الريدز حتى الآن 4 مباريات ودية وفاز بها جميعاً مما يجعل التفاؤل كبيراً للغاية بين أنصاره على أعتاب الموسم الجديد، ففي المباراة الأولى إكتسح فريق تراميروفرز الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وفي المباراة الثانية فاز على حساب فريق ويغان أتليتك الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد، أما المباراة الثالثة ففاز فيها على حساب فريق كريستال بالاس الإنجليزي بهدفين مقابل لا شئ، فيما فاز في المباراة الرابعة على حساب فريق ليستر سيتي الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد.

Advertisements

وينتظر فريق ليفربول العديد من التحديات الصعبة في الموسم المقبل، ويأتي في مقدمتها ضرورة تخطي عقبة الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا في منتصف شهر أغسطس المقبل، حتى يتمكن من التأهل إلي دور المجموعات من عمر المسابقة وبالتالي زيادة أرباحه المالية وهو ما يعني إمكانية إبرامه للمزيد من التعاقدات القوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وخاصة وأن سوق الإنتقالات سوف يغلق أبوابه مع نهاية شهر أغسطس القادم.

ولكن الهدف الرئيسي لفريق ليفربول في الموسم القادم بأكمله هو ضرورة المنافسة وبقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بالرغم من صعوبة ذلك كثيراً نظراً لقوة الأندية المنافسة والتدعيمات التي يقومون بها في الصيف الحالي، مما يؤكد بأنه سوف يكون موسماً من الطراز الرفيع في البريمرليغ ولن يُحسم أمر اللقب ربما إلا في الأسبوع الآخير منه.

ولكن جماهير نادي ليفربول لا تهتم لكل هذه الأمور فكل ما تبحث عنه هو الفوز باللقب، والذي غاب عن خزائن النادي العريق منذ 27 عاماً كاملة وهو بكل تأكيد الأمر الذي لا يرقى إلي تطلعات وطموحات الجماهير.