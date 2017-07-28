موعد مباراة إشبيلية ولايبزيغ الودية

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يستعد فريق إشبيلية الإسباني لملاقاة نظيره فريق لايبزيغ الألماني يوم غداً السبت على ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في مباراة ودية ضمن بطولة كأس الإمارات الودية 2017 م والتي تأتي في إطار المعسكرات الصيفية للأندية الأوروبية تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الفريقين المواجهة بحثاً عن الإنتصار ولا شئ غيره بالرغم من الطابع الودي للمباراة، وذلك نظراً لإقتراب إنطلاقة الموسم الجديد سواء بالنسبة للفريق الإسباني أو الفريق الألماني، ولكن فريق إشبيلية سيبدأ موسمه مُبكراً عن منافسه وذلك لتواجده في الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهي العقبة التي يجب عليه تخطيها في منتصف شهر أغسطس المقبل قبيل بداية مشواره في الدوري الإسباني حتى يكون موسمه مميزاً مثلما كان الموسم الماضي.

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وخاصة وأن تأهله إلي دور المجموعات من أعرق المسابقات الأوروبية سوف يعود عليه بالفائدة المالية الكبيرة، وهو ما يعني قدرة الفريق الأندلسي على إجراء المزيد من التعاقدات القوية قبيل بداية مشواره في الليغا الإسبانية، وذلك حتى يتمكن الفريق من المنافسة في الموسم المقبل على مقعد مؤهل لمسابقة دوري الأبطال برفقة كلاً من العمالقة ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد.

ومن جهتها تنتظر أنصار نادي إشبيلية لحظة بداية الموسم لمعرفة كيف سيكون حال فريقها بعد رحيل المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي عن الفريق مع نهاية الموسم الماضي، علماً بأن الفريق الأندلسي قد تعاقد مع المدرب إدواردو بيريزو والذي كان مدرباً في السنوات القليلة الماضية لفريق سيلتا فيغو الإسباني والذي نجح في الوصول معه في الموسم الماضي إلي الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي والدور نصف النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

أما على الجانب الآخر فيبدو فريق لايبزيغ في وضعية مُريحة للغاية مع إنطلاقة الموسم، وخاصة وأن الفريق ضمن تواجده بشكل مباشر في مسابقة دوري أبطال أوروبا من بوابة دور المجموعات، ويأتي ذلك بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني.