موعد مباراة أرسنال وبنفيكا الودية

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يستعد فريق أرسنال الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق بنفيكا البرتغالي يوم غداً السبت على ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في مباراة ودية ضمن بطولة كأس الإمارات الودية 2017 م والتي تأتي في إطار المعسكر الصيفي للأندية الأوروبية تحضيراً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة 18:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و17:20 مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل فريق أرسنال المواجهة تحت قيادة مدربه الفرنسي أرسين فينغر باحثاً عن تحقيق الفوز ولا شئ غيره، فبالرغم من أنها مجرد مباراة ودية إلا أنها تسبق إنطلاقة موسم الفريق اللندني بأسبوع واحد فقط، مما يُحتم على فريق أرسنال ضرورة الظهور بشكل جيد في المباراة سواء من الناحية الفنية أو الناحية البدنية وخاصة وأن المباراة تُقام على أرضه ووسط جماهيره الغفيرة، وبالتالي فإن إعطاء الثقة لهذه الجماهير قبل إنطلاقة الموسم بشكل رسمي سيكون هو الهدف الرئيسي للمدرب أرسين فينغر وفريقه.

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وكان فريق أرسنال قد خاض حتى الآن 4 مباريات ودية في معسكره الصيفي، والبداية كانت في أستراليا حينما فاز على فريق سيدني الأسترالي بهدفين مقابل لا شئ، ومن ثم فاز في المباراة الثانية على حساب فريق ويسترن سيدني الأسترالي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، قبل أن يتجه بعدها إلي سنغافورة وهناك تعادل مع فريق بايرن ميونخ الألماني بهدف لمثله في المباراة الثالثة قبل أن يفوز فريق أرسنال بركلات الترجيح، أما في المباراة الرابعة فواجه جاره اللندني فريق تشيلسي وتلقى على يديه خسارة ثقيلة بواقع ثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

ومن المنتظر أن يبدأ فريق أرسنال موسمه بشكل رسمي في اليوم الخامس من شهر أغسطس المقبل، وذلك حينما يواجه جاره اللندني فريق تشيلسي على ملعب ويمبلي في مباراة الدرع الخيرية الإنجليزية، على أن يبدأ بعدها مباشرة في الأسبوع الذي يليه مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز حينما يستقبل على أرضية ملعب الإمارات في الأسبوع الأول نظيره فريق ليستر سيتي في بداية تبدو صعبة على فريق الغانرز بعض الشئ ولكن تخطيها ليس أمراً مستحيلاً بكل تأكيد.