موعد مباراة السوبر الفرنسي بين موناكو وباريس سان جيرمان

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تشهد مدينة طنجة المغربية مساء يوم غداً السبت موقعة كأس السوبر الفرنسي والتي ستجمع بين كلاً من فريق موناكو حامل لقب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي وفريق باريس سان جيرمان حامل لقب كأس فرنسا، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُعد مباراة كأس السوبر الفرنسي أو كأس الأبطال الفرنسية في غاية الأهمية بالنسبة لكلاً من الفريقين، وذلك لإعتبارها أولى ألقاب الموسم الجديد 2017 – 2018 م والبداية المثالية لمشوار أي فريق في الموسم سواء على صعيد الدوري الفرنسي أو على صعيد مسابقة دوري أبطال أوروبا، لذا من المتوقع أن يشهد الأنصار مباراة مرتقبة للغاية وفي غاية الصعوبة على كلاً من الفريقين نظراً لرغبتهما في التتويج باللقب.

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ومن جهته يُريد فريق موناكو حامل لقب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي وتحت قيادة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم، أن يؤكد للجميع أن الفريق لا يزال يتمتع بنفس قوة الموسم الماضي وذلك بالرغم من رحيل الظهير الأيسر الفرنسي الواعد بنجامين ميندي إلي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وصانع الألعاب البرتغالي برناردو سيلفا إلي فريق مانشستر سيتي أيضاً، ومتوسط الميدان الفرنسي تيموي باكايوكو إلي فريق تشيلسي الإنجليزي.

ولكن وفي مقابل ذلك حافظ فريق الإمارة على ركائزه الأساسية الآخرى مثل المهاجم الواعد كيليان مبابي والمهاجم الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو والجناح الفرنسي الواعد توماس ليمار، مما يؤكد أن فريق موناكو لديه ما يُقدمه أيضاً في الموسم الجديد وربما يُحاول هذه المرة الفوز بلقب دوري الأبطال.

أما على الجانب الآخر فتبدو أحوال فريق باريس سان جيرمان حامل لقب كأس فرنسا في الموسم الماضي ليست مثالية مع إنطلاقة الموسم الجديد، ولعل أبرز دليل على ذلك هي نتائجه السيئة في معسكره الصيفي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعادل أمام فريق روما الإيطالي بهدف لمثله قبل أن يفوز بركلات الترجيح، ومن ثم تعرض إلي خسارة قاسية على يد فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يختتم معسكره بخسارة أخرى جائت على يد فريق يوفنتوس الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.