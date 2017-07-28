موعد مباراة الفتح الرباطي المغربي والعهد اللبناني في البطولة العربية للأندية 2017 م

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يستعد فريق الفتح الرباطي المغربي لملاقاة نظيره فريق العهد اللبناني يوم غداً السبت في مدينة الأسكندرية، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات من البطولة العربية للأندية 2017 م والتي تُقام فعالياتها على أراضي دولة جمهورية مصر العربية، علماً بأن المباراة سوف تُقام في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيدخل كلاً من الفريقين المواجهة بحثاً عن الفوز وحصد النقاط الثلاث ولا شئ غير ذلك، وذلك نظراً لآن فوز أي من الطرفين سوف يضع الفريق الفائز في صدارة المجموعة وحيداً وبالتالي يضمن تأهله إلي الدور نصف النهائي من عمر المسابقة دون الحاجة إلي الإنتظار للحسابات المعقدة من أجل إختيار صاحب أفضل مركز ثاني من بين المجموعات الأولى والثانية والثالثة.

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هذا ويتواجد كلاً من الفريقين في الوقت الحالي في صدارة المجموعة مناصفة مع بعضهما، حيث يمتلك كلاً منهما في رصيده 4 نقاط ويتفوق فريق الفتح الرباطي فقط بفارق الأهداف، ولكن ذلك لن ينفعه في موقعة الحسم أمام فريق العهد فالفوز وحده هو من سيضمن له التأهل دون أي مشكلة.

وكان فريق الفتح الرباطي قد بدأ مشواره في البطولة العربية بالتعادل مع فريق الزمالك المصري بهدفين لمثلهما في الجولة الأولى، ولكنه وفي الجولة الثانية حقق فوزاً كاسحاً على حساب نظيره فريق النصر السعودي بأربعة أهداف مقابل لا شئ، أما فريق العهد فقد بدأ مشواره في البطولة بالتعادل أمام فريق النصر بهدف لمثله في الجولة الأولى، وفي الجولة الثانية حقق فوزاً مُثيراً على حساب فريق الزمالك بهدف وحيد مقابل لا شئ وهو الذي أدى لخروج أبناء القلعة البيضاء من المسابقة بشكل مُبكر للغاية.

وتُعد البطولة العربية هي أفضل تحضير للأندية المشاركة قبل إنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م، فمن جهته يرغب فريق الفتح الرباطي في إستعادة بريقه على صعيد الدوري المغربي بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز السابع في ترتيب الدوري، أما فريق العهد فيرغب في الحفاظ على لقبه بطلاً للدوري اللبناني مرة أخرى بعد تتويجه في الموسم الماضي.