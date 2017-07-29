موعد أبرز المباريات الودية اليوم السبت 29-7-2017

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تواصل الأندية الأوروبية تحضيراتها المستمرة في إطار المعسكرات الصيفية لها وذلك إستعداداً لإنطلاقة الموسم المقبل 2017 – 2018 م، والذي سينطلق بشكل رسمي منذ مطلع شهر أغسطس المقبل ومن أجل ذلك تخوض العديد من الأندية الأوروبية عدة مباريات ودية اليوم السبت على مدار اليوم بأكمله.

حيث يواجه فريق فينورد روتردام الهولندي نظيره فريق ريال سوسيداد الإسباني وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، وفي مباراة أخرى يواجه فريق ميتز الفرنسي نظيره فريق كريستال بالاس الإنجليزي وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

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كما سيواجه فريق شتوتغارت الألماني نظيره فريق أستيراس اليوناني وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، وفي التوقيت ذاته يواجه فريق فيردر بريمن الألماني نظيره فريق وست هام يونايتد الإنجليزي، وفي مباراة أخرى يواجه فريق بولتون الإنجليزي نظيره فريق ستوك سيتي الإنجليزي وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

وفي التوقيت ذاته أيضاً تُقام عدة مباريات أخرى حيث سيواجه فريق أستون فيلا الإنجليزي نظيره فريق واتفورد الإنجليزي، ويواجه فريق ديربي كاونتي الإنجليزي نظيره فريق هوفنهايم الألماني، ويواجه فريق وولفرهامبتون الإنجليزي نظيره فريق ليستر سيتي الإنجليزي، كما يواجه فريق ماينز الألماني نظيره فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، ويواجه فريق ميدلزبره الإنجليزي نظيره فريق أوغسبورغ الألماني، ويواجه فريق فولهام الإنجليزي نظيره فريق فولفسبورغ الألماني.

كما يواجه فريق ملقا الإسباني نظيره فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، وفي لقاء أخر يواجه فريق غانغون الفرنسي نظيره فريق تورينو الإيطالي وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي التوقيت ذاته يواجه فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي نظيره فريق فيورنتينا الإيطالي.

وفي لقاء أخر يواجه فريق سانت إيتيان الفرنسي نظيره فريق ساوثهامبتون الإنجليزي وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، كما يواجه فريق نانت الفرنسي نظيره فريق جنوى الإيطالي وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.